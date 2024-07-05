В Астане 5 июля решением суда известного казахстанского певца Кайрата Нуртаса отправили под арест, сообщает Zakon.kz.

Исполнитель должен будет провести под административным арестом 15 суток.

Такое решение принято после рассмотрения фактов мелкого хулиганства и умышленного причинения легкого вреда здоровью. Нуртаса признали виновным по обоим правонарушениям. Однако по факту причинения легкого вреда здоровью потерпевшему стороны примирились и дело прекратили.

Как сообщили в суде, инцидент произошел 4 июля примерно в 20:00 на борту самолета сообщением Алматы – Астана. Возникла словесная перепалка между Кайратом Нуртасом и Асылбеком Беккаировым. Тогда подсудимый нанес ему удар в лицо. Во время драки Нуртас выражался нецензурной бранью.

"По ст. 434 ч. 2 подвергнут административному аресту сроком на 15 суток, так как правонарушение совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания... ...Необходимо отметить, что постановлением Специализированного межрайонного административного суда от 27 апреля 2024 года К.А. привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 434 КоАП и подвергнут административному штрафу в размере 20 МРП (73 840 тенге)", – пояснили в суде.

Певец в суде заявил, что он на самом деле потерпевший, так как Беккаиров ударил его первым. Он просил не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы, из-за концертов.

5 июля появилась информация о задержании казахстанского певца Кайрата Нуртаса. Артиста задержали за мелкое хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью на борту самолета.

Это не первые его проблемы с законом за 2024 год. 29 апреля в Алматы Кайрата Нуртаса привлекли к административной ответственности за непристегнутый ремень безопасности. В этот же день артиста снова привлекли к ответственности, но уже за нецензурную брань во время концерта.