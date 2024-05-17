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Предпринимательница подала в суд на Кайрата Нуртаса

Предпринимательница подала в суд на Кайрата Нуртаса, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 12:26 Фото: Instagram/kair_n
На популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса подали в суд за несостоявшееся выступление в одном из ресторанов Атырау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет AtyrauPress, в суд на артиста подала предпринимательница Ольга Хван, которая и является владелицей того самого ресторана, где якобы должен был выступить Кайрат Нуртас. По ее словам, певец уже полгода не возвращает аванс за несостоявшееся выступление на новогоднем корпоративном вечере.

По словам потерпевшей, договоренность между ней и мамой артиста Гульназирой Айдарбековой проходила в устной форме, а предварительный аванс в размере 1 тыс. долларов был внесен наличными при встрече с представителями артиста в Алматы. Но за 1,5 месяца до концерта бизнесвумен передумала и отменила мероприятие, заранее предупредив об этом артиста.

"Когда я обратилась к ним впервые, они мне сообщили, что выступление обговаривают по телефону, а аванс необходимо внести наличными. Так и было сделано, деньги я отдала при встрече. Но за 42 дня до мероприятия я написала менеджеру об отказе в выступлении Кайрата Нуртаса в нашем ресторане, так как мы не смогли бы покрыть его расходы. Сумма была приличная, около 15 млн тенге. Мне ответили в очень грубой форме о том, что они деньги не возвращают. После менеджер вовсе удалила свои голосовые сообщения. Я подала на артиста в суд. Первое заседание мы проиграли. Но я обжаловала, так как хочу вернуть свои деньги".Ольга Хван

Апелляционный суд состоялся 15 мая 2024 года. Дело в отношении Кайрата Нуртаса в онлайн-режиме рассмотрел суд Алматинской области. Ему было предъявлено обвинение в невозвращении аванса за выступление, которое было отменено организатором заранее.

Адвокаты потерпевшей сообщили, что договоренность между артистом и предпринимательницей сохранилась в мессенджере WhatsApp, но документальный договор между ними не был составлен.

Как сообщается, суд не удовлетворил иск потерпевшей стороны. Таким образом, апелляционная инстанция оставила без изменения решение суда первой инстанции. В течение шести месяцев потерпевшая может обжаловать решение суда в Верховном суде РК.

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