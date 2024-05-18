Алан Черкасов обратился за помощью

Известный казахстанский певец Алан Черкасов опубликовал новое видео на странице в Instagram. Исполнитель хита "Красивая история" обратился к слушателям с вопросом, сообщает Zakon.kz.

Пост певец разместил 17 мая 2024 года.

"Помогайте, друзья! Давайте вместе решим, когда сделать премьеру повой песни?" – говорится в подписи к публикации.

Комментаторы оставили ряд комплиментов певцу и предложили свои варианты для премьеры.

Жду песню.

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Шикарный голос, – также отмечают пользователи.

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Ранее сообщалось, что песня "Дарите женщинам цветы" 20-летнего казахстанского певца Жандаурена Аблаева, более известного как Jazzdauren, за короткое время стала настоящим хитом. Молодой исполнитель решил не останавливаться на достигнутом и выпустил новую композицию.