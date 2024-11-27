Мама Кайрата Нуртаса обратилась к поклонникам

Известные Нуртас и Гульзира Айдарбековы порадовали армию почитателей. Как оказалось, звездные родители исполнителя Кайрата Нуртаса записали новую песню. Композицией они поделились с подписчиками, опубликовав видео на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Ролик состоит из семейных кадров. В описании к нему Гульзира Айдарбекова попросила оценить новую песню и подчеркнула, что многим по-прежнему интересно их творчество. Также она оставила доброе послание, призвав всех любить и уважать друг друга.

"Мы призываем вас создавать семьи, привносить в свои сердца любовь, как у нас в песне, быть примером для своих потомков, держаться за руки. Главное – желаем вам и вашим детям вечной любви", – написала мама исполнителя хита Seni Suiem.

Комментаторы оставили под публикацией ряд теплых отзывов, попросив продолжать радовать страну красивыми песнями.

Айдарбековы воспитывают трех сыновей – Кайрата, Аяна и Зангара. Они на постоянной основе демонстрируют счастливые моменты совместной жизни, делясь ими с подписчиками.

Ранее стало известно, что Кайрат Нуртас с детьми посетил матч "Барыса".