"Выносить это невозможно": Ольга Бузова сделала тревожное заявление в слезах
Фото: instagram/buzova86
Популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова в слезах обратилась к поклонникам после операции на ноге. Эмоциональными кадрами артистка поделилась в Stories на своей странице в Instagram, передает Zakon.kz.
Исполнительница призналась, что переоценила свои возможности и пожаловалась на сильную боль в колене, отечность, а также плохое самочувствие.
По словам Бузовой, "физически и морально это выносить невозможно".
"Я дорабатываю свои обязательные дела и мероприятия, чтобы никого не подвести, и потом беру небольшую паузу для восстановления", – заявила Бузова.
Она уточнила, что до перерыва ей предстоят еще три сложных дня с множеством перелетов и мероприятий, но отменить эти договоренности уже невозможно.
До этого Бузова сообщала, что перенесла экстренную операцию на ноге.
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