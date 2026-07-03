#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+15°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+15°
$
485.95
565.74
6.83
Культура и шоу-бизнес

"Выносить это невозможно": Ольга Бузова сделала тревожное заявление в слезах

Ольга Бузова певица , фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 00:11 Фото: instagram/buzova86
Популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова в слезах обратилась к поклонникам после операции на ноге. Эмоциональными кадрами артистка поделилась в Stories на своей странице в Instagram, передает Zakon.kz.

Исполнительница призналась, что переоценила свои возможности и пожаловалась на сильную боль в колене, отечность, а также плохое самочувствие.

По словам Бузовой, "физически и морально это выносить невозможно".

"Я дорабатываю свои обязательные дела и мероприятия, чтобы никого не подвести, и потом беру небольшую паузу для восстановления", – заявила Бузова.

Она уточнила, что до перерыва ей предстоят еще три сложных дня с множеством перелетов и мероприятий, но отменить эти договоренности уже невозможно.

До этого Бузова сообщала, что перенесла экстренную операцию на ноге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Ольга Бузова в больнице после операции
18:31, 16 июня 2026
"Не могу передвигаться": Ольга Бузова высказалась о своем состоянии после операции
Ольга Бузова заинтриговала фанатов фото со страстным поцелуем
15:34, 02 октября 2023
Ольга Бузова заинтриговала фанатов фото со страстным поцелуем
Ольга Бузова отмечает круглую дату
19:59, 15 мая 2024
Ольга Бузова отмечает круглую дату
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
23:44, 03 июля 2026
"Это страшно": Арина Соболенко – об игре с Еленой Остапенко на "Уимблдоне - 2026"
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
23:11, 03 июля 2026
Маккошен и Морелли подпишут новые контракты с "Барысом"
Фото: WTA
22:55, 03 июля 2026
Арина Соболенко переиграла Елену Остапенко в третьем круге "Уимблдона - 2026"
Фото: ФК &quot;Астана&quot;
22:11, 03 июля 2026
Видеообзор победы "Астаны" над "Женисом" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: