"Выносить это невозможно": Ольга Бузова сделала тревожное заявление в слезах

Популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова в слезах обратилась к поклонникам после операции на ноге. Эмоциональными кадрами артистка поделилась в Stories на своей странице в Instagram, передает Zakon.kz.

Исполнительница призналась, что переоценила свои возможности и пожаловалась на сильную боль в колене, отечность, а также плохое самочувствие.

По словам Бузовой, "физически и морально это выносить невозможно".

"Я дорабатываю свои обязательные дела и мероприятия, чтобы никого не подвести, и потом беру небольшую паузу для восстановления", – заявила Бузова.

Она уточнила, что до перерыва ей предстоят еще три сложных дня с множеством перелетов и мероприятий, но отменить эти договоренности уже невозможно.

До этого Бузова сообщала, что перенесла экстренную операцию на ноге.