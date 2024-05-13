Казнет обсуждает детскую фотографию Али Окапова с его родителями
Фото: Instagram/aliokapov
Известный казахстанский исполнитель Али Окапов опубликовал семейную фотографию, на которой он маленький со своими родителями Розой Рымбаевой и Таскыном Окаповым, сообщает Zakon.kz.
Снимок он опубликовал в Instagram.
Поклонники артиста активно ищут сходство в трех поколениях. Некоторые даже отметили, как сильно похож сын Али Зейн на своего отца в детстве.
– Зейн – копия Али.
– Пусть Роза Куанышевна будет красива и никогда не стареет!
– Вы копия вашего отца!
Ранее в Сети подписчики Окапова обсуждали его шутливое признание в любви супруге.
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