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Родные Бьянки Ценсори опасаются за ее будущее

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 05:45 Фото: Instagram/kanyewestaurant_
Семья Бьянки Ценсори переживает, что Канье Уэст может втянуть ее в порноиндустрию, сообщает Zakon.kz.

Западные таблоиды пишут, что родственники пытались принять выходки Канье даже несмотря на его скандальную репутацию из-за антисемитских высказываний и эпатажного поведения. Однако все изменилось, когда они узнали, что избранник Бьянки планирует податься в порноиндустрию.

Семейство обеспокоено, что рэпер может втащить ее в мир порно. Причем сама Бьянка тоже не в восторге от идеи сомнительного контента. Друзья Бьянки уверены, что Канье убедит ее в возможности разбогатеть на этом.

"Их ужасает и очень тревожит тот факт, что он тащит Бьянку за собой в мир фильмов для взрослых. Уже сейчас он использует ее в качестве рекламного щита для пропаганды непристойностей", – рассказал изданию Daily Mail инсайдер.

По его словам, родственники Бьянки думают, что новое детище Уэста пагубно повлияет на его брак с Цензори. Тем более что Канье ранее говорил о том, что Ким Кардашьян подала на развод с ним из-за его порнозависимости.

В начале мая Канье Уэст и режиссер из Казахстана выпустили клип.

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