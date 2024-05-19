Родные Бьянки Ценсори опасаются за ее будущее

Семья Бьянки Ценсори переживает, что Канье Уэст может втянуть ее в порноиндустрию, сообщает Zakon.kz.

Западные таблоиды пишут, что родственники пытались принять выходки Канье даже несмотря на его скандальную репутацию из-за антисемитских высказываний и эпатажного поведения. Однако все изменилось, когда они узнали, что избранник Бьянки планирует податься в порноиндустрию.

Семейство обеспокоено, что рэпер может втащить ее в мир порно. Причем сама Бьянка тоже не в восторге от идеи сомнительного контента. Друзья Бьянки уверены, что Канье убедит ее в возможности разбогатеть на этом.

"Их ужасает и очень тревожит тот факт, что он тащит Бьянку за собой в мир фильмов для взрослых. Уже сейчас он использует ее в качестве рекламного щита для пропаганды непристойностей", – рассказал изданию Daily Mail инсайдер.

По его словам, родственники Бьянки думают, что новое детище Уэста пагубно повлияет на его брак с Цензори. Тем более что Канье ранее говорил о том, что Ким Кардашьян подала на развод с ним из-за его порнозависимости.

В начале мая Канье Уэст и режиссер из Казахстана выпустили клип.