Снуп Догг записал видео в казахском чапане и колпаке

Американский рэпер и актер Келвин Кордозар Бродус-младший, более известный под псевдонимом Снуп Догг, записал видеоролик в казахском чапане и колпаке, сообщает Zakon.kz.

Ролик артист опубликовал в своем Instagram 21 мая 2024 года.

Подписчики Снуп Догга остались в восторге от чапана и колпака:

"То, что у тебя на голове, – бомба".

"У тебя казахский чапан, круто! Боже мой".

"Казахская национальная одежда выглядит так круто".

Также под публикацией рэпера оставила комментарий казахстанский модельер Аида Кауменова, которая и придумала дизайн национальной одежды: "Я счастлива. Казахский национальный чапан. SD".

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Напомним, чапан и колпак Снуп Доггу подарила Баян Алагузова во время недавней поездки в США.