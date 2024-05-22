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Снуп Догг записал видео в казахском чапане и колпаке

Снуп Догг записал видео в казахском чапане и колпаке, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 13:22 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Американский рэпер и актер Келвин Кордозар Бродус-младший, более известный под псевдонимом Снуп Догг, записал видеоролик в казахском чапане и колпаке, сообщает Zakon.kz.

Ролик артист опубликовал в своем Instagram 21 мая 2024 года.

Подписчики Снуп Догга остались в восторге от чапана и колпака:

  • "То, что у тебя на голове, – бомба".
  • "У тебя казахский чапан, круто! Боже мой".
  • "Казахская национальная одежда выглядит так круто".

Также под публикацией рэпера оставила комментарий казахстанский модельер Аида Кауменова, которая и придумала дизайн национальной одежды: "Я счастлива. Казахский национальный чапан. SD".

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Напомним, чапан и колпак Снуп Доггу подарила Баян Алагузова во время недавней поездки в США.

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