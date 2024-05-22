Снуп Догг записал видео в казахском чапане и колпаке
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Американский рэпер и актер Келвин Кордозар Бродус-младший, более известный под псевдонимом Снуп Догг, записал видеоролик в казахском чапане и колпаке, сообщает Zakon.kz.
Ролик артист опубликовал в своем Instagram 21 мая 2024 года.
Подписчики Снуп Догга остались в восторге от чапана и колпака:
- "То, что у тебя на голове, – бомба".
- "У тебя казахский чапан, круто! Боже мой".
- "Казахская национальная одежда выглядит так круто".
Также под публикацией рэпера оставила комментарий казахстанский модельер Аида Кауменова, которая и придумала дизайн национальной одежды: "Я счастлива. Казахский национальный чапан. SD".
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Напомним, чапан и колпак Снуп Доггу подарила Баян Алагузова во время недавней поездки в США.
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