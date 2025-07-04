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Культура и шоу-бизнес

Снуп Догг опубликовал редкое фото с 75-летним отцом

Снуп Догг опубликовал редкое фото с 75-летним отцом, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 10:12 Фото: Instagram/snoopdogg
Известный американский рэпер и актер Снуп Догг (настоящее имя – Келвин Кордозар Бродус-младший) порадовал сегодня свою многомиллионную аудиторию в Instagram редкой семейной фотографией с отцом – певцом и актером Вернеллом Варнадо, сообщает Zakon.kz.

Под снимком с 75-летним родителем рэпер написал:

"Снуп и папа Снупа".

Подписчики, которых у Снупа 88,4 млн, пришли в восторг от редкого семейного кадра. Публикация стала одной из самых пролайканных на странице рэпера, а фолловеры написали:

  • "Босс и большой босс".
  • "Они похожи на братьев".
  • "Творение со своим создателем".
  • "Он вырастил великого человека".
  • "Близнецы и удивительные папы".
  • "Я так рада, что он все еще у тебя! Прекрасная семья!"
  • "Респект легендам. Каков отец, таков и сын. Все легенды".
  • "Эта фотография такая красивая. Отец и сын – вот с чего все начинается".

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