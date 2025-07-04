Снуп Догг опубликовал редкое фото с 75-летним отцом

Известный американский рэпер и актер Снуп Догг (настоящее имя – Келвин Кордозар Бродус-младший) порадовал сегодня свою многомиллионную аудиторию в Instagram редкой семейной фотографией с отцом – певцом и актером Вернеллом Варнадо, сообщает Zakon.kz.

Под снимком с 75-летним родителем рэпер написал:

"Снуп и папа Снупа".

Подписчики, которых у Снупа 88,4 млн, пришли в восторг от редкого семейного кадра. Публикация стала одной из самых пролайканных на странице рэпера, а фолловеры написали:

"Босс и большой босс".

"Они похожи на братьев".

"Творение со своим создателем".

"Он вырастил великого человека".

"Близнецы и удивительные папы".

"Я так рада, что он все еще у тебя! Прекрасная семья!"

"Респект легендам. Каков отец, таков и сын. Все легенды".

"Эта фотография такая красивая. Отец и сын – вот с чего все начинается".

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