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Баян Алагузова с семьей уехала в США

Баян Алагузова с семьей уехала в США, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 01:08 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Популярный казахстанский продюсер Баян Алагузова 7 мая выложила фотографии из поездки в США, сообщает Zakon.kz.

Подборкой фото она поделилась на своей странице в Instagram.

"Поездка в Америку", – написала Баян Алагузова под постом. 

На снимках казахстанский продюсер позирует на фоне звезды певца Майкла Джексона на "Алее славы" и других локаций в Голливуде. Также на одном из выложенных фото напротив океана запечатлены ее муж и мама. 

Ранее Баян Алагузова нежно поздравила своего супруга Турсена Алагузова с казахстанским Днем влюбленных. 

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