Баян Алагузова с семьей уехала в США
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Популярный казахстанский продюсер Баян Алагузова 7 мая выложила фотографии из поездки в США, сообщает Zakon.kz.
Подборкой фото она поделилась на своей странице в Instagram.
"Поездка в Америку", – написала Баян Алагузова под постом.
На снимках казахстанский продюсер позирует на фоне звезды певца Майкла Джексона на "Алее славы" и других локаций в Голливуде. Также на одном из выложенных фото напротив океана запечатлены ее муж и мама.
Ранее Баян Алагузова нежно поздравила своего супруга Турсена Алагузова с казахстанским Днем влюбленных.
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