Баян Алагузова с семьей уехала в США

Популярный казахстанский продюсер Баян Алагузова 7 мая выложила фотографии из поездки в США, сообщает Zakon.kz.

Подборкой фото она поделилась на своей странице в Instagram.

"Поездка в Америку", – написала Баян Алагузова под постом.

На снимках казахстанский продюсер позирует на фоне звезды певца Майкла Джексона на "Алее славы" и других локаций в Голливуде. Также на одном из выложенных фото напротив океана запечатлены ее муж и мама.

Ранее Баян Алагузова нежно поздравила своего супруга Турсена Алагузова с казахстанским Днем влюбленных.