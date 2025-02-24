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Мир

Жерар Депардье вновь стал фигурантом расследования во Франции

Жерар Депардье вновь стал фигурантом расследования во Франции, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 21:12 Фото: wikimedia
Популярный актер Жерар Депардье стал фигурантом расследования во Франции о налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным AFP, в рамках расследования, начатого Национальной финансовой прокуратурой, в середине февраля 2025 года прошли обыски в Париже, Мэне и Луаре, а также в Бельгии.

"Жерар Депардье с февраля 2024 года является объектом расследования налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывания денег. Он подозревается в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года", – говорится в сообщении.

Отметим, что в прошлом году прокуратура Парижа начала третье расследование в отношении актера. Ему предъявляли обвинение в сексуальном насилии, сообщала газета Le Monde.

В защиту Депардье выступили 50 деятелей культуры Франции. Они опубликовали письмо в газете Le Figaro. Среди них актеры Пьер Ришар, Венсан Перес, Кароль Буке и певица Карла Бруни.

В апреле 2024 года стало известно, что Жерара Депардье обвинили в домогательствах сразу две женщины. Также в отношении актера велось официальное расследование по подозрению в изнасиловании и сексуальном насилии, предположительно совершенном в августе 2018 года в отношении актрисы Шарлотты Арну. Французский актер отверг все обвинения.

22 мая 2024 года известный итальянский фотограф Рино Бариллари обвинил французского актера Жерара Депардье в нападении.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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