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Жерара Депардье задержали по подозрению в насилии над двумя женщинами

Жерара Депардье задержали по подозрению в насилии над двумя женщинами, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 15:27 Фото: Instagram/gerard_depardieu12
Французского актера Жерара Депардье задержали в полиции в понедельник, 29 апреля, куда вызвали на допрос, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Larep.fr, 75-летний актер должен был дать показания в парижской судебной полиции по поводу обвинений его в сексуальном насилии над двумя женщинами.

Первая заявительница – декоратор, работавшая в команде фильма "Les Volets Verts" ("Зеленые ставни"). Она обвиняет Депардье в сексуальном домогательстве и "сексистских оскорблениях" в 2021 году.

Вторая заявительница обвиняет его в тех же фактах в 2014 году на съемках "Волшебника и сиамца". Она утверждает, что актер трогал ее за интимные места и отвешивал непристойные замечания.

С декабря 2020 года актеру предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии над актрисой Шарлоттой Арну, которая заявила о двух изнасилованиях в парижском доме актера в конце августа 2018 года.

Сам Депардье отрицает обвинения.

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