Жерара Депардье задержали по подозрению в насилии над двумя женщинами
Как сообщает Larep.fr, 75-летний актер должен был дать показания в парижской судебной полиции по поводу обвинений его в сексуальном насилии над двумя женщинами.
Первая заявительница – декоратор, работавшая в команде фильма "Les Volets Verts" ("Зеленые ставни"). Она обвиняет Депардье в сексуальном домогательстве и "сексистских оскорблениях" в 2021 году.
Вторая заявительница обвиняет его в тех же фактах в 2014 году на съемках "Волшебника и сиамца". Она утверждает, что актер трогал ее за интимные места и отвешивал непристойные замечания.
С декабря 2020 года актеру предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии над актрисой Шарлоттой Арну, которая заявила о двух изнасилованиях в парижском доме актера в конце августа 2018 года.
Сам Депардье отрицает обвинения.