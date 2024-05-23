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Эдди Мерфи вернулся к роли в фильме "Полицейский из Беверли-Хиллз"

Кино, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 04:00 Фото: Instagram/theeddiemurphyshow
23 мая Netflix опубликовал трейлер "Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули", сообщает Zakon.kz.

Сюжет рассказывает о дочери полицейского Акселя Фоули. Ей грозит опасность и отец готов помочь чего бы это ни стоило. Для этого Фоули объединяется с новым напарником, а также Билли Роузвудом и Джоном Таггартом.

Особенность, запланированной на 3 июля премьеры в том, что сиквел выйдет на экраны спустя 20 лет после релиза последней части. Помимо Эдди Мерфи, из оригинального актерского состава в сиквеле появились Джадж Рейнхолд и Джон Эштон.

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