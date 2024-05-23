Сестра Жанны Фриске умерла от рака
Фото: pixabay
Близкая родственница покойной певицы Жанны Фриске ушла из жизни из-за онкологии. Эту новость объявила родная сестра артистки Наталья, сообщает Zakon.kz.
23 мая 2024 года 38-летняя Наталья Фриске опубликовала сторис в Instagram, в которых поделилась трагической новостью.
"Лети, моя сестренка. Я тебя очень люблю и буду помнить... Моя прекрасная девочка, такая молодая, такая красивая – и так рано ушла", – написала Фриске.
Фото: Instagram/stories/friske_natalia/
Как сказано в различных источниках, Татьяна Гончаренко жила в Одессе, ее мать – единственная сестра Владимира Фриске, отца покойной артистки. Гончаренко было 39 лет.
Известная певица Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет от рака головного мозга, с которым боролась с 2013 года.
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