Культура и шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске прервала молчание после долгого затишья

Сестра российской певицы Жанны Фриске, Наталья, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2025 08:35 Фото: Instagram/friske_natalia
Сестра российской певицы Жанны Фриске, Наталья, показала нового мужа и рассказала о его отношениях с дочерью, сообщает Zakon.kz.

Младшая сестра Жанны Фриске в начале декабря неожиданно сообщила о втором замужестве, но сохранила интригу: на видео из загса лицо ее избранника осталось за кадром.

Поклонники долго гадали, кто стал новым супругом Натальи. Теперь она сама решила раскрыть эту тайну.

Фриске поделилась снимком, на котором позирует вместе с мужем и близкой подругой. Компания предстала в ярких зимних образах.

Фото: Instagram/friske_natalia

На фото муж Натальи обнимает ее, а сама она с фирменным чувством юмора показывает язык в камеру.

"Кто там все интересуется моим мужем? Вот вам, пожалуйста, любуйтесь!", – подписала пост Наталья.

Звезда соцсетей также рассказала, что новый супруг быстро нашел общий язык с ее трехлетней дочерью Луной. По словам Фриске, мужчина стал для девочки настоящей опорой, и она наконец обрела любящего папу. С биологическим отцом Луны Наталья рассталась до ее рождения.

Ранее российская певица Алсу 20 декабря поделилась в Instagram личными размышлениями о внутренних изменениях, которые, по ее словам, стали заметны окружающим.

Аксинья Титова
