Мадина Садвакасова попросила не называть ее апашкой

Казахстанская поп-исполнительница Мадина Садвакасова побывала на концерте коллеги из США Николь Шерзингер, который прошел в Алматы 16 мая 2024 года. После него заслуженный деятель Казахстана обратилась к своим хейтерам в Instagram, сообщает Zakon.kz.

По словам 44-летней певицы, концерт Николь Шерзингер был огненным.

"Теперь не пишите мне такие комментарии: "Посмотри на свой возраст!", "Ты стала апашкой!", "Перестань!" 1978 года рождения Николь Шерзингер – огонь. Вчера был огненный концерт! Николь раскачала "Алматы Арену"! Пока внутри пылает и горит огонь, возраст значения не имеет! Рожденные в 79-78 годах, как вы?!" – написала Мадина Садвакасова 17 мая.

Преданные фанаты постарались переубедить певицу, что она не апашка, а красотка:

"Мадина красотка, как всегда".

"Жаным! Куда тебе до апашки".

"Да! Возраст не имеет значения! Жизнь прекрасна!"

"Мы вместе, Мадина. Жаным, девушкам всегда 18, если не 16".

Но и хейтеры не остались в стороне и оставили негативные комментарии под публикацией Мадины Садвакасовой:

"Нашли с кем себя сравнивать, она – мировая звезда".

"Вот почему ты так одеваешься, с них берешь пример".

"Раскачивайте. Пойте вживую, как Николь, и раскачивайте".

Ранее сообщалось, что в Алматы с концертом приехала американская певица Николь Шерзингер. Мировая звезда восхитилась видами южной столицы. Подробнее об этом здесь.