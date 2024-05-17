Мадина Садвакасова попросила не называть ее апашкой
По словам 44-летней певицы, концерт Николь Шерзингер был огненным.
"Теперь не пишите мне такие комментарии: "Посмотри на свой возраст!", "Ты стала апашкой!", "Перестань!" 1978 года рождения Николь Шерзингер – огонь. Вчера был огненный концерт! Николь раскачала "Алматы Арену"! Пока внутри пылает и горит огонь, возраст значения не имеет! Рожденные в 79-78 годах, как вы?!" – написала Мадина Садвакасова 17 мая.
Преданные фанаты постарались переубедить певицу, что она не апашка, а красотка:
- "Мадина красотка, как всегда".
- "Жаным! Куда тебе до апашки".
- "Да! Возраст не имеет значения! Жизнь прекрасна!"
- "Мы вместе, Мадина. Жаным, девушкам всегда 18, если не 16".
Но и хейтеры не остались в стороне и оставили негативные комментарии под публикацией Мадины Садвакасовой:
- "Нашли с кем себя сравнивать, она – мировая звезда".
- "Вот почему ты так одеваешься, с них берешь пример".
- "Раскачивайте. Пойте вживую, как Николь, и раскачивайте".
Ранее сообщалось, что в Алматы с концертом приехала американская певица Николь Шерзингер. Мировая звезда восхитилась видами южной столицы. Подробнее об этом здесь.