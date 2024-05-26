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Баян Алагузова рассказала рассказала о застенчивости младшей дочери

люди, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 16:16 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер, актриса и бизнесвумен Баян Максаткызы рассказала об особенности свой младшей дочери, сообщает Zakon.kz.

Фото в обнимку с дочкой, в подписи к которой Баян решила рассказать о Айару Бахытбек чуть подробнее.

"Моя красивая, умная, талантливая, трудолюбивая, очень образованная, и очень скромная дочь. Крайний пункт признаюсь честно, мне не очень нравится, надеюсь временно. Скромность, она конечно украшает любого человека, если она в умеренной форме, ну вот о своей младшей могу сказать, что это качество у нее превыше всех остальных, поэтому вы знаете только про ее талант вкусно печь. Как она играет на фортепиано показывать не разрешает, как она играет в гольф тоже, как она говорит на других языках тем более, какую читает литературу, тоже должна знать только она. В общем, обещаю вновь и вновь показывать, как изумительно она печет, а еще забыла, она заранее запретила мне показывать ее свадьбу, правда жениха у нее пока нет", – написала Баян Алагузова. 

22 мая Баян опубликовала трогательный пост, где написала, кем она гордиться. 

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