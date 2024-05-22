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Баян Алагузова рассказала, кем гордится

Баян Алагузова рассказала, кем гордится, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 10:04 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер, актриса и бизнесвумен Баян Алагузова поздравила старшую дочь Айсауле Бакытбек с днем рождения и подчеркнула, что очень гордится ею, сообщает Zakon.kz.

Трогательный пост продюсер опубликовала 22 мая 2024 года в Instagram.

"Моей доченьке сегодня исполнилось 28 лет! Ты – моя любовь, моя радость и мое счастье. Я очень старалась дать тебе самое лучшее, доброе и светлое. Ты выросла лучшей, доброй и светлой, я любуюсь тобой и очень горжусь. Будь здорова и очень очень счастлива", – написала Баян Алагузова.

Именинница в числе первых отреагировала на поздравление родительницы, написав: "Все благодаря тебе!"

Также Баян показала архивные кадры с дочерью, у которой, по словам матери, творческая жизнь началась с малых лет.

"Как начинала известный блогер Айсауле Бакытбек... Творческая жизнь бурлила с пяти лет, тогда она была сотрудником телеканала НТК, и подавала надежды отличного интервьюера и журналиста. Пожалуйста, не забудьте перейти на ее страницу и поздравить с днем рождения", – добавила продюсер.

А комментаторы присоединились к поздравлениям и отметили, что старшая дочь Алагузовой – очень воспитана:

  • "Поздравляю! Счастья и благополучия!"
  • "Все, к чему прикасается Баян ханым, превращается в бриллиант".
  • "У вас прекрасные дети, такие же, как и вы сама! С днем рождения, Айсауле!"
  • "Вы правы, Баян! Дали ей лучшее: воспитание и доброту. Мы с ней соседки, всегда здоровается во дворе и улыбается, очень милая и простая. Здоровья и счастья Айсауле!"

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