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Культура и шоу-бизнес

Казнет обсуждает, на кого похожи младшие дочери Баян Алагузовой

Баян Алагузова впервые показала своих маленьких дочек, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2025 18:52 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова впервые показала лица своих младших дочерей, сообщает Zakon.kz.

Снимками она поделилась в Instagram.

"В день защиты детей, хочу познакомить вас с нашими младшими дочками Алисой и Алмой", – подписала пост Алагузова.

Поклонники продюсера тут же стали обсуждать, на кого больше похожи малышки:

– Одна – копия папы, вторая – копия мамы.

– Одна копия младшей дочки вашей, вторая на папу похожа.

– А Алмуша мне кажется похожа на Бабасю.

– Зайки такие! Папа и мама! Копия! Здоровья и счастья девочкам! Куклы!

– Какие красавицы. Одна похожа на папу, другая на маму. Очень круто!

Ранее Алагузова показала архивные семейные фото в честь важного события – ее старшей дочери Айсауле Бакытбек исполнилось 29 лет.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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