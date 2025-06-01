Казнет обсуждает, на кого похожи младшие дочери Баян Алагузовой
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова впервые показала лица своих младших дочерей, сообщает Zakon.kz.
Снимками она поделилась в Instagram.
"В день защиты детей, хочу познакомить вас с нашими младшими дочками Алисой и Алмой", – подписала пост Алагузова.
Поклонники продюсера тут же стали обсуждать, на кого больше похожи малышки:
– Одна – копия папы, вторая – копия мамы.
– Одна копия младшей дочки вашей, вторая на папу похожа.
– А Алмуша мне кажется похожа на Бабасю.
– Зайки такие! Папа и мама! Копия! Здоровья и счастья девочкам! Куклы!
– Какие красавицы. Одна похожа на папу, другая на маму. Очень круто!
Ранее Алагузова показала архивные семейные фото в честь важного события – ее старшей дочери Айсауле Бакытбек исполнилось 29 лет.
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