Казнет обсуждает, на кого похожи младшие дочери Баян Алагузовой

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова впервые показала лица своих младших дочерей, сообщает Zakon.kz.

Снимками она поделилась в Instagram.

"В день защиты детей, хочу познакомить вас с нашими младшими дочками Алисой и Алмой", – подписала пост Алагузова.

Поклонники продюсера тут же стали обсуждать, на кого больше похожи малышки:

– Одна – копия папы, вторая – копия мамы. – Одна копия младшей дочки вашей, вторая на папу похожа. – А Алмуша мне кажется похожа на Бабасю. – Зайки такие! Папа и мама! Копия! Здоровья и счастья девочкам! Куклы! – Какие красавицы. Одна похожа на папу, другая на маму. Очень круто!

Ранее Алагузова показала архивные семейные фото в честь важного события – ее старшей дочери Айсауле Бакытбек исполнилось 29 лет.