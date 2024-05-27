Фигура Тимоти Шаламе появилась в музее мадам Тюссо

В Музее мадам Тюссо впервые появилась фигура актера Тимоти Шаламе, сообщает Zakon.kz.

Ее официальная презентация состоялась 22 мая. Художники потратили девять месяцев на создание фигуры, включая тщательную проработку его точеных скул и кропотливую вставку каждой отдельной пряди волос для создания фирменных пышных локонов актера.

Фото: madametussauds

Восковой Шаламе одет в костюм от Alexander McQueen с лондонской премьеры "Дюны" в 2021 году. Образ дополняют ботинки от того же модного дома, которые для фигуры предоставил сам актер.

"Тимоти Шаламе – удивительный талант, за которым приятно наблюдать на экране. Но еще больше на наше решение увековечить его повлияло то, что мы считаем, что он определяет новое лицо славы для поколения Z. Шаламе бросает вызов тому, что значит быть ведущим мужчиной Голливуда в 2024 году", – рассказал руководитель студии мадам Тюссо в Лондоне Джо Кинси.

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