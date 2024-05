Кто взял главный приз фестиваля в Каннах

В Каннах вечером в субботу, 25 мая, прошла церемония награждения лауреатов 77-го Каннского кинофестиваля. Золотую пальмовую ветвь получила драма "Анора" американского режиссера Шона Бэйкера, сообщает Zakon.kz.

Жюри выбрало картину Шона Бейкера и оценило ее выше "Мегалополиса" Фрэнсиса Форда Копполы и "Партенопы" Паоло Соррентино.

La 77eédition du Festival de Cannes s'est achevée ce soir !

Фильм повествует о девушке, которая работает стриптизершей в Бруклине. Однажды в заведение заходит богатый русский юноша Ваня, у них завязывается общение. Спустя несколько проведенных вместе дней они решают слетать в Лас-Вегас и пожениться. Однако о романе Вани и Аноры узнают его родители - русские олигархи. Они недовольны решением сына и отправляют к молодоженам своего "решалу" - армянина Тороса вместе с его подручными.

Из основных ролей в драме лишь Анору играет американская актриса - Майки Мэдисон. Остальных ведущих персонажей, которые в фильме свободно говорят по-русски, исполнили русскоговорящие актеры, в том числе снимающиеся в РФ - Марк Эйдельштейн, Карен Карагулян, Ваче Товмасян, Юрий Борисов, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков.

🏆 Photo finish !

Tous les lauréats du 77e Festival de Cannes sur la scène du Grand Théâtre Lumière.

The 77th Festival de Cannes awards winners on the stage of the Grand Théâtre Lumière

► https://t.co/17l97saulx#Cannes2024 pic.twitter.com/0eP59RcMvq — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 25, 2024

Как пишет Афиша Daily, лучшим режиссером фестиваля признали португальца Мигела Гомиша за картину "Большое путешествие".

MIGUEL GOMES, lauréat du Prix de la mise en scène pour GRAND TOUR.

MIGUEL GOMES, award winner of the Best Director for GRAND TOUR.#Cannes2024 #Palmares #Awards #BestDirector pic.twitter.com/jZdS7CoAYO — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 25, 2024

Его главными героями становятся британский чиновник Эдвард и его невеста Молли, живущие в Бирме в начале XX века. В день свадьбы мужчина внезапно сбегает, и девушка отправляется на его поиски.

Гран-при фестиваля вручили индийскому фильму "Все, что мы представляем как свет" документалистки Паял Кападиа.

PAYAL KAPADIA, lauréate du Grand Prix pour ALL WE IMAGINE AS LIGHT.

PAYAL KAPADIA, award winner of the Grand Prix for ALL WE IMAGINE AS LIGHT.#Cannes2024 #Palmares #Awards #GrandPrix pic.twitter.com/nE16YOvLeC — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 25, 2024

Ее история объединяет трех подруг из Мумбаи, сбегающих из города навстречу мистическому лесу, который помогает им реализовать свои мечты. Критики высоко оценили эту ленту.

Спецприз жюри за лучшую постановку получил иранский режиссер Мохаммад Расулоф за фильм "Семя священного инжира".

MOHAMMAD RASOULOF, lauréat du Prix Spécial pour THE SEED OF THE SACRED FIG.

MOHAMMAD RASOULOF, Special Award winner for THE SEED OF THE SACRED FIG.#Cannes2024 #Palmares #Awards #PrixSpécial #SpecialAward pic.twitter.com/CaGMcR4Jtx — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 25, 2024

Члены жюри Международной федерации кинокритиков назвали ленту смелой историей, происходящей в современном Иране, о конфликте между традициями и прогрессом.

Премию за лучшую женскую роль неожиданно получил весь состав фильма "Эмилия Перес". На сцену поднялись Селена Гомес, Зои Салдана, Адриана Паз и Карла София Гаскон.

KARLA SOFÍA GASCÓN, l’une des lauréates du Prix d'interprétation féminine pour EMILIA PÉREZ de JACQUES AUDIARD. Également lauréates : ZOE SALDAÑA, ADRIANA PAZ et SELENA GOMEZ

—

KARLA SOFÍA GASCÓN, one of the award winners for Best Actress in EMILIA PÉREZ by JACQUES AUDIARD.… pic.twitter.com/nOJDMCMqeF — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 25, 2024

JACQUES AUDIARD, lauréat du Prix du Jury pour EMILIA PÉREZ.

JACQUES AUDIARD, award winner of the Jury Prize for EMILIA PÉREZ.#Cannes2024 #Palmares #Awards #Photocall #PrixDuJury pic.twitter.com/lXn7R7xKQy — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 25, 2024

Его режиссер Жак Одиар также получил еще один приз жюри.

Лучшим актером был назван американец Джесси Племонс. Он сыграл сразу три роли в драме Йоргоса Лантимоса "Виды доброты".

Лучшей сценаристкой смотра признали француженку Корали Фаржа за боди-хоррор "Вещество". Фильм с Деми Мур.

CORALIE FARGEAT, lauréate du Prix du scénario pour THE SUBSTANCE.

CORALIE FARGEAT, award winner of the Best Screenplay for THE SUBSTANCE. #Cannes2024 #Palmares #Awards #Photocall #BestScreenplay pic.twitter.com/1T611ufrTc — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 25, 2024





Les retrouvailles émouvantes de George Lucas, Palme d'or d'honneur et Francis Ford Coppola sur la scène du Grand Théâtre Lumière 🥹

The moving reunion of George Lucas, Honorary Palme d'or, and Francis Ford Coppola

The moving reunion of George Lucas, Honorary Palme d'or, and Francis Ford Coppola on the… pic.twitter.com/GcrRU6bDDM — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 25, 2024

В прошлом году сообщалось, что "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля получила француженка Жюстин Трие за триллер "Траектория падения".