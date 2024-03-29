Тимоте Шаламе подписал выгодный контракт

Фото: Instagram/tchalamet

На фоне успеха "Вонки" и "Дюны-2" Тимоте Шаламе подписал многолетний контракт с Warner Bros. Теперь в будущих проектах он будет выступать как актер и продюсер, сообщает Zakon.kz.

Как следует из источника Daly Mail, сумма сделки не раскрывается. Известно, что его кандидатура будет рассматриваться в приоритетном порядке, а сам контракт не ограничивает актера в работе над фильмами других студий. Timothee Chalamet signs multi-year first-look deal with Warner Bros following the success of Wonka and Dune: Part Two: 'This partnership feels like a natural next step' https://t.co/xSQlLUttgt pic.twitter.com/Xy1ccoLJ0d — Daily Mail Online (@MailOnline) March 26, 2024 "Последние несколько лет мы по-настоящему восхищались преданностью Тимоте своему делу, проявляющейся в разнообразии и глубине выбранных им ролей. Это касается и его непоколебимой приверженности отдавать 100% своего времени как нашим проектам, так и тем, которыми занимаются другие студии. Нам очень понравилось работать с ним над "Дюной" и "Вонкой" – результаты говорят сами за себя", – заявили в Warner Bros. Посмотреть вторую часть "Дюны" было последним предсмертным желанием пациента канадского хосписа. Читайте также Саудовская Аравия впервые примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная"

Следите за новостями zakon.kz в: