Тимоте Шаламе подписал выгодный контракт

Как следует из источника Daly Mail, сумма сделки не раскрывается. Известно, что его кандидатура будет рассматриваться в приоритетном порядке, а сам контракт не ограничивает актера в работе над фильмами других студий.

Timothee Chalamet signs multi-year first-look deal with Warner Bros following the success of Wonka and Dune: Part Two: 'This partnership feels like a natural next step' https://t.co/xSQlLUttgt pic.twitter.com/Xy1ccoLJ0d