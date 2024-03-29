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Тимоте Шаламе подписал выгодный контракт

Кино, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 08:39 Фото: Instagram/tchalamet
На фоне успеха "Вонки" и "Дюны-2" Тимоте Шаламе подписал многолетний контракт с Warner Bros. Теперь в будущих проектах он будет выступать как актер и продюсер, сообщает Zakon.kz.

Как следует из источника Daly Mail, сумма сделки не раскрывается. Известно, что его кандидатура будет рассматриваться в приоритетном порядке, а сам контракт не ограничивает актера в работе над фильмами других студий.

"Последние несколько лет мы по-настоящему восхищались преданностью Тимоте своему делу, проявляющейся в разнообразии и глубине выбранных им ролей. Это касается и его непоколебимой приверженности отдавать 100% своего времени как нашим проектам, так и тем, которыми занимаются другие студии. Нам очень понравилось работать с ним над "Дюной" и "Вонкой" – результаты говорят сами за себя", – заявили в Warner Bros.

Посмотреть вторую часть "Дюны" было последним предсмертным желанием пациента канадского хосписа.

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