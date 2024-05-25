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Завораживающие кадры с концерта опубликовал Димаш Кудайберген

Завораживающие кадры с концерта опубликовал Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 00:40 Фото: dimashnews.com
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген поделился с поклонниками новым видео, сообщает Zakon.kz.

Певец 25 мая на своей странице в Instagram опубликовал кадры со своего концерта, который прошел в Стамбуле (Турция). На видео тысячи поклонников из разных стран мира поют песню "Махаббат Бер Мағанартиста", светя фонариками. Сам Димаш в это время стоит на сцене с флагом Казахстана.

"Спасибо. Это была потрясающая ночь. Спасибо, дорогие", – написал Димаш Кудайберген под постом.

Как отмечается на официальном сайте певца, концерт прошел накануне, 24 мая в Стамбуле на большом стадионе "Бешикташ".

"Программа шоу Stranger в этот вечер была украшена выступлениями гостей и друзей именинника. Поздравить артиста пришли музыканты с мировым именем из Турции, Казахстана, США. Специальный гость сольного концерта Димаша, певец, композитор, автор песен, гитарист Халук Левент, музыкант, возродивший турецкий народный хард-рок, широко известный и любимый народом не только за творческую, но и благотворительную деятельность, от имени принимающей страны приветствовал казахстанского артиста на турецкой земле и преподнес в подарок Димашу гитару", – говорится в сообщении.
Завораживающие кадры с концерта опубликовал Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 00:40

Фото: dimashnews.com

Еще одним гостем концерта стал известный диджей Бурак Йетер, с которым Димаша связывает совместное творчество, начиная с первого концерта казахстанского музыканта в Турции в прошлом году, где состоялась премьера их песни Weekend. 

"Особенным гостем концерта стал казахстанский композитор, друг Димаша Ренат Гайсин. Песня "Қайран Елім" была исполнена Димашем под аккомпанемент маэстро Гайсина на фортепиано и протяжный голос кобыза в руках Олжаса Курманбека, глубоко раскрывая переживания артистов за судьбы людей", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что 24 мая мегапопулярный исполнитель Димаш Кудайберген отпраздновал 30-летний юбилей. 

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