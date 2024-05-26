Волшебный закат в Алматы попал в объектив камеры алматинского фотографа

Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 26 мая порадовал своих подписчиков очередными потрясающими кадрами, сообщает Zakon.kz.

На этот раз он поделился видео, на котором запечатлел восхитительный закат в Алматы.

"Сегодняшний огненно-малиновый закат в Алматы", – написал фотограф под постом.

Новое видео набрало тысячи лайков, просмотров и комментариев. Вот одни из них:

А горы какие необычайно красивые несколько последних дней особенно.

Какое счастье называть Алматы своим домом.

Безумно красиво!

Сегодняшний закат в копилку лучших.

Боже, как прекрасна природа. Сберечь бы ее.

Ранее Дмитрий Доценко поделился видео, на котором запечатлел цветущие поля хориспоры в Алматинской области.