Волшебный закат в Алматы попал в объектив камеры алматинского фотографа
Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 26 мая порадовал своих подписчиков очередными потрясающими кадрами, сообщает Zakon.kz.
На этот раз он поделился видео, на котором запечатлел восхитительный закат в Алматы.
"Сегодняшний огненно-малиновый закат в Алматы", – написал фотограф под постом.
Новое видео набрало тысячи лайков, просмотров и комментариев. Вот одни из них:
- А горы какие необычайно красивые несколько последних дней особенно.
- Какое счастье называть Алматы своим домом.
- Безумно красиво!
- Сегодняшний закат в копилку лучших.
- Боже, как прекрасна природа. Сберечь бы ее.
Ранее Дмитрий Доценко поделился видео, на котором запечатлел цветущие поля хориспоры в Алматинской области.
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