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Волшебный закат в Алматы попал в объектив камеры алматинского фотографа

Волшебный закат в Алматы попал в объектив камеры алматинского фотографа , фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 01:15 Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 26 мая порадовал своих подписчиков очередными потрясающими кадрами, сообщает Zakon.kz.

На этот раз он поделился видео, на котором запечатлел восхитительный закат в Алматы.

"Сегодняшний огненно-малиновый закат в Алматы", – написал фотограф под постом. 

Новое видео набрало тысячи лайков, просмотров и комментариев. Вот одни из них:

  • А горы какие необычайно красивые несколько последних дней особенно.
  • Какое счастье называть Алматы своим домом.
  • Безумно красиво!
  • Сегодняшний закат в копилку лучших.
  • Боже, как прекрасна природа. Сберечь бы ее.

Ранее Дмитрий Доценко поделился видео, на котором запечатлел цветущие поля хориспоры в Алматинской области.

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