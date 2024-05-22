Сиреневой красотой восхитил Казнет алматинский фотограф

Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 22 мая порадовал своих подписчиков очередными потрясающими кадрами, сообщает Zakon.kz.

На этот раз он поделился видео, на котором запечатлел цветущие поля хориспоры в Алматинской области.

"Цветущие поля хориспоры нежной. Красота мая продолжает радовать, холмы в Алматинской области покрыты красивым цветом хориспоры. Не зря она называется "нежная", цвет и правда очень нежный", – написал фотограф под постом.

Новая публикация набрала тысячи лайков, просмотров и комментариев. Вот одни из них:

Такой восторг, смотрю ваши фото, видео, это такое удовольствие. Как вы умеете подбирать ракурс, как вы чувствуете кадр. Вы мастер, профессионал и просто талантливый человек.

Обалдеть! Сегодня первый раз узнала о существовании этого растения. Вот уж точно: век живи, век учись!

Волшебная красота!

Ничего нет красивее природы! Спасибо вам за вашу работу!

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