Сиреневой красотой восхитил Казнет алматинский фотограф
Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 22 мая порадовал своих подписчиков очередными потрясающими кадрами, сообщает Zakon.kz.
На этот раз он поделился видео, на котором запечатлел цветущие поля хориспоры в Алматинской области.
"Цветущие поля хориспоры нежной. Красота мая продолжает радовать, холмы в Алматинской области покрыты красивым цветом хориспоры. Не зря она называется "нежная", цвет и правда очень нежный", – написал фотограф под постом.
Новая публикация набрала тысячи лайков, просмотров и комментариев. Вот одни из них:
- Такой восторг, смотрю ваши фото, видео, это такое удовольствие. Как вы умеете подбирать ракурс, как вы чувствуете кадр. Вы мастер, профессионал и просто талантливый человек.
- Обалдеть! Сегодня первый раз узнала о существовании этого растения. Вот уж точно: век живи, век учись!
- Волшебная красота!
- Ничего нет красивее природы! Спасибо вам за вашу работу!
Ранее алматинский фотограф снимками в горах Каратау раскрыл Казахстан по-новому.
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