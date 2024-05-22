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Сиреневой красотой восхитил Казнет алматинский фотограф

Сиреневой красотой восхитил Казнет алматинский фотограф , фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 23:47 Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 22 мая порадовал своих подписчиков очередными потрясающими кадрами, сообщает Zakon.kz.

На этот раз он поделился видео, на котором запечатлел цветущие поля хориспоры в Алматинской области.

"Цветущие поля хориспоры нежной. Красота мая продолжает радовать, холмы в Алматинской области покрыты красивым цветом хориспоры. Не зря она называется "нежная", цвет и правда очень нежный", – написал фотограф под постом.

Новая публикация набрала тысячи лайков, просмотров и комментариев. Вот одни из них:

  • Такой восторг, смотрю ваши фото, видео, это такое удовольствие. Как вы умеете подбирать ракурс, как вы чувствуете кадр. Вы мастер, профессионал и просто талантливый человек.
  • Обалдеть! Сегодня первый раз узнала о существовании этого растения. Вот уж точно: век живи, век учись!
  • Волшебная красота!
  • Ничего нет красивее природы! Спасибо вам за вашу работу!

Ранее алматинский фотограф снимками в горах Каратау раскрыл Казахстан по-новому. 

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