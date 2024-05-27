Волочкова показала 18-летнюю дочь
Балерина опубликовала фотографию с 18-летней дочерью, под которой отметила, что "эти выходные были прекрасными, творческими, рабочими".
"Ариадна, любимая доченька приезжала с любимым человеком. Прекрасно провели эти дни. Ариадна приготовила мне завтрак. Только он превратился вчера в ужин. Ари у меня просто невероятный человек! Так трогательна ее забота и внимание. В нашем доме возможна свобода и независимость во всем. Каждая наша встреча – позитив и радость", – написала Анастасия Волочкова.
При этом функцию комментирования публикации балерина отключила.
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