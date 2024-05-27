Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Волочкова показала 18-летнюю дочь

Волочкова показала 18-летнюю дочь, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 14:17 Фото: Instagram/volochkova_art
Российская балерина Анастасия Волочкова сегодня, 27 мая 2024 года, рассказала своим подписчикам в Instagram, как провела выходные. Оказалось, что к ней приезжала дочь Ариадна с парнем, сообщает Zakon.kz.

Балерина опубликовала фотографию с 18-летней дочерью, под которой отметила, что "эти выходные были прекрасными, творческими, рабочими".

"Ариадна, любимая доченька приезжала с любимым человеком. Прекрасно провели эти дни. Ариадна приготовила мне завтрак. Только он превратился вчера в ужин. Ари у меня просто невероятный человек! Так трогательна ее забота и внимание. В нашем доме возможна свобода и независимость во всем. Каждая наша встреча – позитив и радость", – написала Анастасия Волочкова.

При этом функцию комментирования публикации балерина отключила.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 14:17
Фанаты дождались шпагата от Волочковой с Мальдив
, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 14:17

8 мая 2024 года Анастасия Волочкова рассказала, что чуть не утонула во время отдыха на Мальдивах. Подробнее об этом по ссылке.

Читайте также

Муж стеснительной Айжан Байзаковой сделал фото с Иваном Ургантом ради жены
Муж стеснительной Айжан Байзаковой сделал фото с Иваном Ургантом ради жены
Автор песен к фильмам Disney скончался в возрасте 95 лет
Умер оскароносный автор песен к фильмам Disney
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Динара Халдарова
Россия Волочкова Анастасия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
гроза
Ливень, снег и град прогнозируют по Казахстану на 27 мая
Димаш Кудайберген поделился с фанатами радостной новостью
Димаш Кудайберген поделился с фанатами радостной новостью
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: