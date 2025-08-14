Дочь Анастасии Волочковой официально вышла замуж

Дочь российской балерины Анастасии Волочковой официально вышла замуж. Об этом сообщила мачеха Ариадны, телеведущая Елена Николаева, сообщает Zakon.kz.

По данным woman.ru, она поделилась, что Ариадна и ее избранник Никита связали себя узами брака в ЗАГСе совсем недавно, спустя несколько месяцев после венчания и пышного торжества в Санкт-Петербурге.

"Свадьба была, все прошло, расписались. Все прекрасно прошло", – поделилась Елена Николаева.

Она не раскрыла детали праздника, заметив, что лучше оставит возможность поговорить о свадьбе виновнице торжества.

Со слов Ариадны Волочковой, ее бойфренд, Никита Григорян, занимается предпринимательством – молодой человек действительно на несколько месяцев в 2023 году выступал номинальным учредителем нескольких компаний, которая занималась торговлей табачными изделиями и "ЕАВ и партнеры", осуществлявшая деятельность по уборке зданий.

Также сообщалось о том, что Григорян принимает участие в семейном бизнесе в сфере строительства. Кроме того, после возвращения из Германии Никита размещал на профильных сайтах объявления о репетиторстве по немецкому языку.

