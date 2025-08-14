#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Дочь Анастасии Волочковой официально вышла замуж

Свадьба дочери Волочковой, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 06:55 Фото: Instagram/volochkova_art
Дочь российской балерины Анастасии Волочковой официально вышла замуж. Об этом сообщила мачеха Ариадны, телеведущая Елена Николаева, сообщает Zakon.kz.

По данным woman.ru, она поделилась, что Ариадна и ее избранник Никита связали себя узами брака в ЗАГСе совсем недавно, спустя несколько месяцев после венчания и пышного торжества в Санкт-Петербурге.

"Свадьба была, все прошло, расписались. Все прекрасно прошло", – поделилась Елена Николаева.

Она не раскрыла детали праздника, заметив, что лучше оставит возможность поговорить о свадьбе виновнице торжества.

Со слов Ариадны Волочковой, ее бойфренд, Никита Григорян, занимается предпринимательством – молодой человек действительно на несколько месяцев в 2023 году выступал номинальным учредителем нескольких компаний, которая занималась торговлей табачными изделиями и "ЕАВ и партнеры", осуществлявшая деятельность по уборке зданий.

Также сообщалось о том, что Григорян принимает участие в семейном бизнесе в сфере строительства. Кроме того, после возвращения из Германии Никита размещал на профильных сайтах объявления о репетиторстве по немецкому языку.

Ранее сообщалось, что 65-летний Игорь Николаев обратился к третьей жене по особому случаю.

Аксинья Титова
Дочь Алагузовой рассказала, чем пахнет Кайрат Нуртас
Культура и шоу-бизнес
03:59, 14 августа 2025
Казахстанец оправдался за букет, который свалился на голову Джей Ло на концерте в Алматы
Культура и шоу-бизнес
00:51, 14 августа 2025
Жулдыз Абдукаримова провела гендер-пати в кругу детей: Кайрат Нуртас не пришел
Культура и шоу-бизнес
23:40, 13 августа 2025
