Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На Кайрата Нуртаса накинулись хейтеры

На Кайрата Нуртаса накинулись хейтеры, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 10:33 Фото: Instagram/kair_n
28 мая 2024 года популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас опубликовал видео с родителями, снятое во время одного из выступлений. Недоброжелатели сразу же накинулись на артиста, увидев подпись к публикации, но фанаты встали на защиту своего кумира, сообщает Zakon.kz.

Роликом с родителями – Нуртасом и Гульзирой Айдарбековыми – певец поделился в Instagram, под ним он  написал: "Радость моей жизни".

Хейтеры не оценили подпись к публикации и напомнили про собственную семью артиста. Также они предложили Кайрату помирить жену со свекровью:

  • "Какой он легенда".
  • "Помири мать с женой".
  • "Веселье моей жизни. Так подписано. Неужели твоя семья, очаровательные чудесные детки, да еще четыре, прекрасная преданная Жулдыз, не являются для тебя твоей жизнью!"

Но преданные фанаты Нуртаса заступились за артиста, отметив, что у его родителей замечательная семья:

  • "Для меня – легенда".
  • "Замечательная семья у родителей Кайрата".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 10:33
Видео родителей Кайрата Нуртаса вызвало неоднозначную реакцию в Сети
, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 10:33

Ранее сообщалось, что Кайрат Нуртас "пожертвовал белыми брюками и новыми туфлями", чтобы показать природу Казахстана. Подробнее об этом здесь.

Читайте также

Развод Алсу после 18 лет брака вызвал шквал сочувствия в Сети
Развод Алсу после 18 лет брака вызвал шквал сочувствия в Сети
Дженнифер Лопес разочаровала поклонников
Дженнифер Лопес разочаровала поклонников новой ролью
Баян Алагузова блистала на бале в Риме
Баян Алагузова в роскошном платье появилась на балу в Риме
Динара Халдарова
Айдарбекова Гульзира Нуртас Кайрат 2024 год Шоу-бизнес Казахстанский шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
в Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
В Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
петиция
За рост доходов народа – новая петиция набирает обороты в РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: