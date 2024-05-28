На Кайрата Нуртаса накинулись хейтеры

28 мая 2024 года популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас опубликовал видео с родителями, снятое во время одного из выступлений. Недоброжелатели сразу же накинулись на артиста, увидев подпись к публикации, но фанаты встали на защиту своего кумира, сообщает Zakon.kz.

Роликом с родителями – Нуртасом и Гульзирой Айдарбековыми – певец поделился в Instagram, под ним он написал: "Радость моей жизни".

Хейтеры не оценили подпись к публикации и напомнили про собственную семью артиста. Также они предложили Кайрату помирить жену со свекровью:

"Какой он легенда".

"Помири мать с женой".

"Веселье моей жизни. Так подписано. Неужели твоя семья, очаровательные чудесные детки, да еще четыре, прекрасная преданная Жулдыз, не являются для тебя твоей жизнью!"

Но преданные фанаты Нуртаса заступились за артиста, отметив, что у его родителей замечательная семья:

"Для меня – легенда".

"Замечательная семья у родителей Кайрата".

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