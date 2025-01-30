Хейтеры накинулись на Кайрата Нуртаса после откровений Жулдыз Абдукаримовой

Популярный казахстанский эстрадный певец Кайрат Нуртас накануне, 29 января 2025 года, опубликовал новое видео в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Судя по кадрам, ролик снят на одном из выступлений 35-летнего любимца казахстанцев.

Под публикацией оживились хейтеры Нуртаса. Они считают, что ему нужно заняться покупкой дома для жены и четверых детей, которые остались без крыши над головой:

"Этот до сих пор влюбляет в себя девушек".

"Твои дети остались без дома, почему не купишь?"

"У него голоса нет, почему так умираете по нему? Не понимаю".

А преданные фанаты Кайрата, как всегда, закидали его комплиментами, в очередной раз назвав своего кумира легендой:

"Кайрош легенда".

"Кайрат молодец, всегда зажигает".

"Энергия бьет ключом даже по ту сторону экрана".

"Молодец, Кайрош! Всегда радуй нас! Я рада за тебя".

Отметим, что возмущение хейтеров связано с недавними откровениями жены певца. 28 января 2025 года Жулдыз Абдукаримова откровенно рассказала подписчикам о финансовых трудностях и проблемах со здоровьем.

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Ранее Абдукаримова заявила, что стала жертвой мошенничества, когда обменяла квартиру на строящийся дом, который в итоге не был завершен, а земельный участок оказался заложен и обременен арестами. 15 октября 2024 года суд Алматы сообщил, что жена Кайрата Нуртаса пыталась оспорить договор купли-продажи своей четырехкомнатной квартиры, утверждая, что сделка была ложной, а фактически речь шла об обмене на недостроенный дом. Суд постановил, что договор был заключен добровольно, а покупатели квартиры не могут быть привлечены к ответственности.