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Видео родителей Кайрата Нуртаса вызвало неоднозначную реакцию в Сети

Видео родителей Кайрата Нуртаса вызвало неоднозначную реакцию в Сети, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 16:20 Фото: Instagram/gulziraaidarbekova
Известный казахстанский продюсер и бизнесвумен Гульзира Айдарбекова записала клип с мужем Нуртасом. Супруги перепели песню певца Рахымжан Жакайым "Махаббат жоқ деме жаным" (Не говори, что нет любви, моя душа), сообщает Zakon.kz.

Видеороликом родительница Кайрата Нуртаса поделилась в Instagram, который подписала названием песни: "Махаббат жоқ-жоқ деме жаным!".

Публикация Айдарбековой, где она с мужем поет песню, вызвала неоднозначную реакцию фолловеров:

  • "Ужас, хватит позорить Кайрата".
  • "Пусть у каждого будут такие родители!"
  • "Что вам привиделось на старости лет?"
  • "Если моя жена увидит, наверное, предложит снять такое же видео".
  • "У Нуртас ага, оказывается, голос хороший. Нужно было давно начать петь. Будущий хит".
  • "Если стареть, то только так. Люди, пишущие негатив, эти люди невиновны в вашем несчастье. Пишите только хорошее или молчите".

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22 февраля 2024 года родители популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса признались друг другу в любви. Сделали это Гульзира и Нуртас Айдарбековы необычным образом – записали дуэтом песню под названием "Я тебя люблю".

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