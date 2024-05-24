Видео родителей Кайрата Нуртаса вызвало неоднозначную реакцию в Сети

Фото: Instagram/gulziraaidarbekova

Известный казахстанский продюсер и бизнесвумен Гульзира Айдарбекова записала клип с мужем Нуртасом. Супруги перепели песню певца Рахымжан Жакайым "Махаббат жоқ деме жаным" (Не говори, что нет любви, моя душа), сообщает Zakon.kz.

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