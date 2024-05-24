Видео родителей Кайрата Нуртаса вызвало неоднозначную реакцию в Сети
Фото: Instagram/gulziraaidarbekova
Известный казахстанский продюсер и бизнесвумен Гульзира Айдарбекова записала клип с мужем Нуртасом. Супруги перепели песню певца Рахымжан Жакайым "Махаббат жоқ деме жаным" (Не говори, что нет любви, моя душа), сообщает Zakon.kz.
Видеороликом родительница Кайрата Нуртаса поделилась в Instagram, который подписала названием песни: "Махаббат жоқ-жоқ деме жаным!".
Публикация Айдарбековой, где она с мужем поет песню, вызвала неоднозначную реакцию фолловеров:
- "Ужас, хватит позорить Кайрата".
- "Пусть у каждого будут такие родители!"
- "Что вам привиделось на старости лет?"
- "Если моя жена увидит, наверное, предложит снять такое же видео".
- "У Нуртас ага, оказывается, голос хороший. Нужно было давно начать петь. Будущий хит".
- "Если стареть, то только так. Люди, пишущие негатив, эти люди невиновны в вашем несчастье. Пишите только хорошее или молчите".
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