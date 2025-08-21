#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
538.33
626.99
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
538.33
626.99
6.71
Культура и шоу-бизнес

28-летняя Сабина Алтынбекова сделала неожиданное заявление

казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 14:48 Фото: Instagram/altynbekova_20
Одна из самых красивых волейболисток Казахстана Сабина Алтынбекова разоткровенничалась с подписчиками в Instagram. По словам спортсменки, когда она начала заниматься волейболом, в нее никто не верил, сообщает Zakon.kz.

Пост, опубликованный накануне, 28-летняя волейболистка начала со слов: "Вера. Труд. Характер".

"Когда-то маленькая и худенькая Сабина шла пешком до спортзала, потому что автобусы проезжали мимо. Я всегда приходила на тренировки заранее и уходила последней. Хотя мне говорили: "Не надо, не получится, видишь, у тебя мяч даже до сетки не долетает". Но я твердо знала: если упорно трудиться и не сдаваться, все обязательно получится. На моем пути встречалось много людей с плохими намерениями и завистью. Возможно, поэтому Всевышний, видя мой труд и мое стремление, в один прекрасный день выделил меня. С этого момента давления и зависти стало больше, как и тех, кто поддерживает меня. Одни говорили все возможное, лишь бы уменьшить мою значимость и возвысить свое эго. Другие, доверяя интеллекту и интуиции, понимали: просто так ничего не бывает", – написала Алтынбекова 20 августа 2025 года.

Спортсменка отметила, что ее никогда не волновали деньги, статусы и прочие регалии.

"Я просто делала то, что люблю. В меня никто не верил, но моей собственной веры было достаточно. Есть я и моя цель. Все остальное, что по пути, меня не интересует и не тревожит", – заявила Сабина.

Итогом, по ее словам, стали многочисленные зарубежные контракты с отличными условиями.

"В некоторых командах я стала капитаном. В мире спорта знают: за пределами своей страны приезжих игроков редко ставят во главе местных. Но нет ничего невозможного. Пока одни утешают себя иллюзиями о том, что мне просто повезло, я иду к своим целям верно и уверенно. Ведь по-настоящему сильный духом человек не боится трудностей и испытаний", – заключила Алтынбекова.

В ответ Сабина получила множество восторженных комментариев. Некоторые подписчицы отметили, что откровения волейболистки стали для них мотивацией:

  • "Наша гордость".
  • "Какая милая, девочка-огонь".
  • "Ты в правильном направлении!"
  • "Сабина, молодец! Я так тобой горжусь!"
  • "Вы абсолютно правы! Отличный человек!"
  • "Пусть успех всегда будет вашим спутником".
  • "Великолепно, достигай поставленных целей".
  • "Вы – большая молодец! Никогда не сдавайтесь".
  • "Эти слова для меня, сидящей с 6 детьми, стали мотивацией".
  • "Какие слова! Видно, написано от сердца, классная мотивация".
  • "Пример того, что настойчивость и вера сильнее любых преград".
  • "Умница! Красавица! Трудоголик! Счастья тебе и успехов во всем".
  • "Очень интересно вас читать. Видела вас каждые выходные этим летом на гимнастике с сыном, и там вы – нежная мама".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 14:48
Сабина Алтынбекова намекнула на трудный период в жизни

12 марта 2025 года Сабина Алтынбекова объявила о разводе. Позднее она намекнула на причину развода и высказалась о будущем муже.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Кристина Орбакайте заявила о завершении летнего путешествия с семьей
Культура и шоу-бизнес
13:45, Сегодня
Кристина Орбакайте заявила о завершении летнего путешествия с семьей
"Кайрат знает, что родила?": жаркие споры вызвала новая публикация жены Нуртаса с малышом
Культура и шоу-бизнес
11:58, Сегодня
"Кайрат знает, что родила?": жаркие споры вызвала новая публикация жены Нуртаса с малышом
Стал известен юбилейный город конкурса "Евровидение"
Культура и шоу-бизнес
08:38, Сегодня
Стал известен юбилейный город конкурса "Евровидение"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: