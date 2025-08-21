28-летняя Сабина Алтынбекова сделала неожиданное заявление

Одна из самых красивых волейболисток Казахстана Сабина Алтынбекова разоткровенничалась с подписчиками в Instagram. По словам спортсменки, когда она начала заниматься волейболом, в нее никто не верил, сообщает Zakon.kz.

Пост, опубликованный накануне, 28-летняя волейболистка начала со слов: "Вера. Труд. Характер".

"Когда-то маленькая и худенькая Сабина шла пешком до спортзала, потому что автобусы проезжали мимо. Я всегда приходила на тренировки заранее и уходила последней. Хотя мне говорили: "Не надо, не получится, видишь, у тебя мяч даже до сетки не долетает". Но я твердо знала: если упорно трудиться и не сдаваться, все обязательно получится. На моем пути встречалось много людей с плохими намерениями и завистью. Возможно, поэтому Всевышний, видя мой труд и мое стремление, в один прекрасный день выделил меня. С этого момента давления и зависти стало больше, как и тех, кто поддерживает меня. Одни говорили все возможное, лишь бы уменьшить мою значимость и возвысить свое эго. Другие, доверяя интеллекту и интуиции, понимали: просто так ничего не бывает", – написала Алтынбекова 20 августа 2025 года.

Спортсменка отметила, что ее никогда не волновали деньги, статусы и прочие регалии.

"Я просто делала то, что люблю. В меня никто не верил, но моей собственной веры было достаточно. Есть я и моя цель. Все остальное, что по пути, меня не интересует и не тревожит", – заявила Сабина.

Итогом, по ее словам, стали многочисленные зарубежные контракты с отличными условиями.

"В некоторых командах я стала капитаном. В мире спорта знают: за пределами своей страны приезжих игроков редко ставят во главе местных. Но нет ничего невозможного. Пока одни утешают себя иллюзиями о том, что мне просто повезло, я иду к своим целям верно и уверенно. Ведь по-настоящему сильный духом человек не боится трудностей и испытаний", – заключила Алтынбекова.

В ответ Сабина получила множество восторженных комментариев. Некоторые подписчицы отметили, что откровения волейболистки стали для них мотивацией:

"Наша гордость".

"Какая милая, девочка-огонь".

"Ты в правильном направлении!"

"Сабина, молодец! Я так тобой горжусь!"

"Вы абсолютно правы! Отличный человек!"

"Пусть успех всегда будет вашим спутником".

"Великолепно, достигай поставленных целей".

"Вы – большая молодец! Никогда не сдавайтесь".

"Эти слова для меня, сидящей с 6 детьми, стали мотивацией".

"Какие слова! Видно, написано от сердца, классная мотивация".

"Пример того, что настойчивость и вера сильнее любых преград".

"Умница! Красавица! Трудоголик! Счастья тебе и успехов во всем".

"Очень интересно вас читать. Видела вас каждые выходные этим летом на гимнастике с сыном, и там вы – нежная мама".

