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Ивана Урганта "в образе Бората" необычно встретили в аэропорту Алматы

Ивана Урганта &quot;в образе Бората&quot; необычно встретили в аэропорту Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 23:52 Фото: VK/GrishaUrgant
В Казнете 28 мая распространяется видео, на котором российского известного шоумена Ивана Урганта необычно встречают в VIP-зоне аэропорта Алматы, сообщает Zakon.kz.

На ролике видно, как артисты в национальных костюмах играют на баяне и домбре, исполняя казахские песни. Встречающие также предложили Ивану Урганту угощения в виде кумыса и баурсаков.

Однако не всем пользователям понравилась торжественная встреча шоумена. Некоторые сравнили его образ с Боратом. Видимо, такие ассоциации вызвали усы, которые отрастил Иван Ургант.


Вопросы вызвал и внешний вид встречающих казахстанских артистов. 

"А почему наши одеты, как Таргариены?" – написали в комментариях. 

Ранее сообщалось, что Иван Ургант поздравил старшую дочь Нину с днем рождения. 15 мая 2024 года ей исполнилось 16 лет.

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Интересное Ургант Иван Аэропорт Алматы 2024 год Шоу-бизнес
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