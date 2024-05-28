Ивана Урганта "в образе Бората" необычно встретили в аэропорту Алматы
Фото: VK/GrishaUrgant
В Казнете 28 мая распространяется видео, на котором российского известного шоумена Ивана Урганта необычно встречают в VIP-зоне аэропорта Алматы, сообщает Zakon.kz.
На ролике видно, как артисты в национальных костюмах играют на баяне и домбре, исполняя казахские песни. Встречающие также предложили Ивану Урганту угощения в виде кумыса и баурсаков.
Однако не всем пользователям понравилась торжественная встреча шоумена. Некоторые сравнили его образ с Боратом. Видимо, такие ассоциации вызвали усы, которые отрастил Иван Ургант.
Вопросы вызвал и внешний вид встречающих казахстанских артистов.
"А почему наши одеты, как Таргариены?" – написали в комментариях.
Ранее сообщалось, что Иван Ургант поздравил старшую дочь Нину с днем рождения. 15 мая 2024 года ей исполнилось 16 лет.
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