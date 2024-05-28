Ивана Урганта "в образе Бората" необычно встретили в аэропорту Алматы

В Казнете 28 мая распространяется видео, на котором российского известного шоумена Ивана Урганта необычно встречают в VIP-зоне аэропорта Алматы, сообщает Zakon.kz.

На ролике видно, как артисты в национальных костюмах играют на баяне и домбре, исполняя казахские песни. Встречающие также предложили Ивану Урганту угощения в виде кумыса и баурсаков.

Однако не всем пользователям понравилась торжественная встреча шоумена. Некоторые сравнили его образ с Боратом. Видимо, такие ассоциации вызвали усы, которые отрастил Иван Ургант.





Вопросы вызвал и внешний вид встречающих казахстанских артистов.

"А почему наши одеты, как Таргариены?" – написали в комментариях.

Ранее сообщалось, что Иван Ургант поздравил старшую дочь Нину с днем рождения. 15 мая 2024 года ей исполнилось 16 лет.

