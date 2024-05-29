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Леонардо Ди Каприо устроил шопинг для 16-летней девушки на фоне скандала в семье

Устроил шопинг для 16-летней девушки на фоне скандала в семье, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 10:11 Фото: Instagram/citazionidicaprio
Голливудская звезда Леонардо ДиКаприо попал в камеры папарацци, когда прогуливался с юной девушкой по магазинам, передает Zakon.kz.

Позже выяснилось, что на шоппинг звезда Голливуда отвел свою 16-летнюю племянницу Норманди - дочь сводного брата Адама Фаррара, пишет Tribune.

Девушка выглядела очень довольной: в ее руках были пакеты с покупками премиальных брендов.

Прогулка состоялась сразу после очередной ссоры актера со сводным братом.

Общественность узнала о разладе в семье в 2014 году, когда Адам был арестован по обвинению в хранении наркотиков и вывез Норманди за пределы штата, что вызвало расследование о похищении.

Тогда мужчина скрылся вместе с несовершеннолетней дочерью, хотя девочке было запрещено покидать штат. Позже ее передали под опеку отцу Ди Каприо.

Сейчас Леонардо Ди Каприо встречается с моделью Витторией Черетти. В 2023 году их заметили во время прогулки в Каннах. В начале сентября того же года актера и модель засняли за поцелуями в ночном клубе на Ибице. В конце февраля этого года знаменитостей подловили во время прогулки в Лос-Анджелесе.

В конце 2023 года Леонардо Ди Каприо поздравил власти Казахстана с увеличением популяции сайгака.

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