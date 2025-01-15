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Культура и шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо обвинили в лицемерии

Леонардо Ди Каприо, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 07:52 Фото: kinopoisk
Голливудского актера подвергли критике за двойные стандарты, сообщает Zakon.kz.

Началось с того, что в распоряжении редакции Mail Online оказались свежие фотографии Ди Каприо. На них известный борец за сохранение окружающей среды выходит из частного джета, полеты на которых приводят к повышенным выбросам углерода.

"Как он может пользоваться этим видом транспорта? ведь он выделил более 80 млн долларов на гранты, направленные на решение экологических проблем", – задается вопросом издание.

Там же выяснилось, что звезда Голливуда отправился в Мексику с отцом и своей возлюбленной Витторией Черетти.

"Таким образом он сбежал от пожаров в Лос-Анджелесе", – уточняется в публикации.

На днях Цукерберг признался, что в пандемию администрация Байдена требовала удалять мемы с высмеивающим вакцинацию Леонардо Ди Каприо.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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