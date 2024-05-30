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Умерла Анастасия Заворотнюк

Умерла Анастасия Заворотнюк, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 11:13 Фото: Instagram/a_zavorotnyuk
Анастасия Заворотнюк скончалась на 54 году жизни. Трагическая новость появилась в личном блоге актрисы 30 мая 2024 года. На протяжении многих лет заслуженная артистка России боролась с раком головного мозга, сообщает Zakon.kz.

В сообщении, опубликованном на странице в Instagram, сказано:

"Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку".

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Тем временем старшая дочь актрисы Анна Заворотнюк опубликовала совместное фото и вспомнила случай, который произошел 8 лет назад.

Умерла Анастасия Заворотнюк, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 11:13

Фото: Instagram/stories/anna_zavorotnyuk

"Мам, ты – самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я – твоя дочь. Моя душа всегда с тобой".Анна Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Еще с раннего детства Анастасия решила играть в театре и упорно стремилась к своей мечте: в свободное время занималась музыкой и танцами, участвовала в танцевальном ансамбле "Лотос".

Широкую известность актрисе принес сериал "Моя прекрасная няня", в который она попала по чистой случайности: ей просто позвонили и предложили роль в сериале, о котором она и понятия не имела.

22 сентября 2008 года Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышёва. В октябре 2018 года у пары родилась дочь Мила Чернышёва.

С середины августа 2019 года прекратила участвовать в театральных постановках. 15 октября 2019 года близкое окружение актрисы заявило, что Заворотнюк проходит курс лечения. 14 мая 2020 года стало известно, что у Анастасии Заворотнюк обнаружена опухоль головного мозга.

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