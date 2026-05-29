Трогательный пост появился на странице Анастасии Заворотнюк

29 мая 2024 года на 54 году жизни скончалась известная актриса Анастасия Заворотнюк. Сегодня ее родные и близкие вспоминают этот трагический день, сообщает Zakon.kz.

На странице звезды в Instagram появился пост с ее фото.

"Два года спустя по-прежнему больно и пусто. Хочется сказать главное – мы очень скучаем. И знаем, что наша Настя где-то рядом, во всем, что она любила и о чем мечтала. День за днем мы помним ее, перебирая в памяти самые разные моменты, и в каждом таком воспоминании очень много жизни и тепла. И так будет продолжаться. "Любовь никогда не перестает…". Благодарим всех, кто сегодня подумает и помолится о нашей Насте", – написали ее родные.

СМИ пишут о том, что могила Анастасии сегодня буквально утопает в цветах. На Троекуровское кладбище приехали ее родные и близкие, с раннего утра поклонники несли цветы. Родные актрисы организовали небольшую панихиду и установили шатер, где все желающие могли помянуть актрису.

В Сети пользователи тоже вспомнили "прекрасную няню":

Анастасия Заворотнюк – красивая женщина. Светлая память.

До сих пор не верится, что ее нет... в детстве смотрела няню. и мечтала увидеться с Настей. Моя мечта так и не исполнится уже никогда... если посторонние люди так тоскуют, сложно представить даже, каково родным. Говорят, незаменимых людей нет. Все-таки ее заменить не сможет никто.

Анастасия Заворотнюк длительное время боролась с раком головного мозга и умерла ночью 29 мая 2024 года. Заслуженной артистке России было 54 года. 1 июня ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.