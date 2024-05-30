Опубликовано архивное видео проб Заворотнюк на роль в "Моей прекрасной няне"

30 мая 2024 года стало известно, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. Позднее в Сети появилось видео с кинопроб актрисы на роль няни Вики, сообщает Zakon.kz.

Проект "Моя прекрасная няня" выходил на телеканале СТС в период с 2004 по 2009 год. Он был снят по мотивам американского ситкома "Няня" (1993-1999).

Роль в этом сериале сделала Заворотнюк известной и принесла ей ряд наград – "Золотой Остап", ТЭФИ и звание "Телевизионная актриса года" по версии журнала Glamour. В 2006 году Заворотнюк получила звание заслуженной артистки Российской Федерации.

По данным Telegram-канала Mash, видео было снято 20 лет назад.

Также отмечено, что в кастинге актриса приняла участие одной из первых. Ее выбрали из 200 претенденток.

"Анастасия Заворотнюк. 71-й год рождения. Актриса театра Табакова. Помимо театра Табакова играю еще и в антрепризах", – уточнила артистка на видео.

К моменту съемок сериала Заворотнюк прошла курс комедийных актрис. Предложила добавить "говор" к своей роли.

"Когда режиссер и продюсеры услышали ее "гэкающую" речь, сразу утвердили на роль. В следующие пять лет она сыграла в 183 сериях", – говорится в публикации.

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая 2024 года после тяжелой болезни. Актрисе было 53 года. С 2008 года Заворотнюк была замужем за фигуристом Петром Чернышёвым. В октябре 2018 года у пары родилась дочь Мила. Также у актрисы остались двое детей от предыдущего брака: дочь Анна и сын Майкл.