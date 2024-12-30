Предновогоднюю фотосъемку Анастасии Заворотнюк, сделанную в 2009 году, показали поклонникам актрисы

Семья известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая умерла 30 мая 2024 года, поделилась архивными кадрами со звездой сериала "Моя прекрасная няня", сообщает Zakon.kz.

Предновогоднюю фотосъемку актрисы, сделанную 15 лет назад, опубликовали в Instagram Анастасии сегодня, 30 декабря.

"В завершение такого тяжелого года хочется поделиться с вами этими фотографиями. Предновогодняя фотосъемка в далеком 2009 году. Наша Настя – искрящаяся, жизнелюбивая и невероятно красивая. Именно такой мы ее помним и бесконечно любим... Настя обожала Новый год, всегда ставила большую елку в доме и украшала любимыми эксклюзивными игрушками. Каждый год пополняла свою коллекцию, выбирала авторские, особенные, самые-самые. И обязательно наряжала елочки во дворе". Семья Анастасии Заворотнюк

Поклонников няни также поздравили с наступающим Новым годом и пожелали им здоровья, любви, благополучия и душевного тепла.

"Берегите близких и дарите им как можно больше внимания и заботы, будьте счастливы!" Семья Анастасии Заворотнюк

Подписчики с грустью отметили, что звезда "Моей прекрасной няни" навсегда останется в текущем году. Некоторые из них вновь напомнили старшей дочери Анне, что она очень похожа на маму, а также пожелали ей легких родов:

"Пока никто не занял ее место".

"Царствие небесное нашей любимой няне. Помним, любим".

"Ах, какая красивая, нежная, теплая... Светлая память красивой, светлой душе".

"Самая красивая. Анечка, ты на мамочку очень похожа. Дай Бог тебе здоровья, счастья, легкой беременности. Пусть у тебя все будет".

"Красотка! Нет слов, одни эмоции и слезы! Сколько всего доброго бы смогла сделать наша милая Настя! Я из далекого Туркменистана! Знайте, что и здесь мы любим и помним нашу Настю Заворотнюк!"

"Да, очень больно и грустно, Анастасия так и осталась навсегда в 2024-м, а мы двигаемся дальше. Очень хочется верить, что где бы она ни была, ей хорошо. Вечная память, я вас никогда не забуду, дорогая и любимая Анастасия".

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