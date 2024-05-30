Фотограф показал фантастические облака над горами близ Алматы
Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 30 мая порадовал своих подписчиков новой публикацией, сообщает Zakon.kz.
На этот раз он поделился видео, на котором запечатлел красивые облака на горами.
"Красивые облака в эти дни над горами. Снял таймлапс. На видео одна из красивейших вершин наших гор, отгадаете какая?" – написал Доценко под постом.
Новая публикация набрала тысячи лайков, просмотров и комментариев. Подписчики написали свои варианты ответов:
- Пик Талгар.
- Пик Каныша Сатпаева.
- Фудзияма.
- Пик Большой Иссык.
Ранее Дмитрий Доценко поделился видео, на котором запечатлел восхитительный закат в Алматы.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript