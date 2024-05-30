Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Фотограф показал фантастические облака над горами близ Алматы

Фотограф показал фантастические облака над горами близ Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 20:53 Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 30 мая порадовал своих подписчиков новой публикацией, сообщает Zakon.kz.

На этот раз он поделился видео, на котором запечатлел красивые облака на горами.

"Красивые облака в эти дни над горами. Снял таймлапс. На видео одна из красивейших вершин наших гор, отгадаете какая?" – написал Доценко под постом.

Новая публикация набрала тысячи лайков, просмотров и комментариев. Подписчики написали свои варианты ответов:

  • Пик Талгар.
  • Пик Каныша Сатпаева.
  • Фудзияма.
  • Пик Большой Иссык.

Ранее Дмитрий Доценко поделился видео, на котором запечатлел восхитительный закат в Алматы.

Читайте также

Баян Алагузова показала свои &quot;римские каникулы&quot;
Баян Алагузова показала свои "римские каникулы"
Опубликовано архивное видео проб Заворотнюк на роль в &quot;Моей прекрасной няни&quot;
Опубликовано архивное видео проб Заворотнюк на роль в "Моей прекрасной няне"
Илья Варламов получил два перелома после падения с велосипеда
Илья Варламов упал с велосипеда и очнулся с двумя переломами
Айсулу Омарова
Интересное Алматы 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, сильные дожди и заморозки – прогноз погоды от &quot;Казгидромета&quot; на 30 мая
Снег, сильные дожди и заморозки – прогноз погоды от "Казгидромета" на 30 мая
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Умерла Анастасия Заворотнюк
Умерла Анастасия Заворотнюк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: