Общество

Известный фотограф показал полнолуние над Алматы с фантастического ракурса

Фото: Telegram/dots_foto
Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко порадовал своих подписчиков в Instagram новой публикацией. На этот раз он показал полнолуние над Алматы с фантастического ракурса, сообщает Zakon.kz.

Завораживающее видео появилось на странице Доценко накануне, 1 июня 2026 года.

"Полнолуние. Лето. Казахстан. Последняя ночь весны и первая лета подарили нам красивое полнолуние. Мне удалось найти интересный ракурс и поймать заходящую луну прямо над гостиницей "Казахстан", – поделился фотограф.

Также он рассказал, как ему удалось сделать такое красивое видео.

"На месте я был перед самым рассветом, в 03:30 утра. Это идеальное время: луна все еще ярко сияет на темном небе, а силуэты гостиницы и гор уже отчетливо проступают на фоне наступающего утра. Немного поискав нужную точку съемки, я установил штатив и записал серию кадров для этого гипнотического таймлапса. Все действие на видео заняло всего пять минут. Именно с такой скоростью луна движется по небосводу. Она быстро скользнула к горизонту и скрылась за горами, успев подарить нам свою красоту в этот первый день лета", – отметил Доценко.

Вместе с тем он поделился фотографиями полнолуния.

Фото: Telegram/dots_foto

"Поймал интересный ракурс – жемчужина в короне или алматинский Байтерек", – написал под публикацией в своем Telegram-канале Доценко.

Фолловеры фотографа остались в восторге от увиденного и поблагодарили его:

  • "Ты – супер!"
  • "Очень круто".
  • "Фантастический ракурс".
  • "Луна. Лето. Горы. Любовь".
  • "Байтерек прям получился".
  • "Ну, ракурс, конечно, огонь".
  • "Точно, алматинский Байтерек".
  • "Спасибо за классные фотки и видео".
  • "Вы как волшебник! Дарите такие красивые кадры".
  • "За музыку Linkin Park – One More Light отдельное спасибо".
  • "Шикарная работа! Восхищение и благодарность вам, Дмитрий".
  • "Красота! Спасибо за ваш профессионализм и любовь к Алматы".
  • "Каждый раз восхищаюсь вашему мастерству. Спасибо вам за снимок такой прекрасный".
  • "Красота, шедеврально. Ждем от вас снимок спящего месяца на короне гостиницы Казахстан или цирка".
  • "Мастер объектива! Ну это же дар от природы! Спасибо вам за такие прекрасные моменты! Никто бы ни за что не сделал это в предрассветное время! Шедеврально!"

Ранее Дмитрий Доценко через объектив своей камеры показал малоизвестную сторону Караганды.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
