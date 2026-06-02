Известный фотограф показал полнолуние над Алматы с фантастического ракурса
Завораживающее видео появилось на странице Доценко накануне, 1 июня 2026 года.
"Полнолуние. Лето. Казахстан. Последняя ночь весны и первая лета подарили нам красивое полнолуние. Мне удалось найти интересный ракурс и поймать заходящую луну прямо над гостиницей "Казахстан", – поделился фотограф.
Также он рассказал, как ему удалось сделать такое красивое видео.
"На месте я был перед самым рассветом, в 03:30 утра. Это идеальное время: луна все еще ярко сияет на темном небе, а силуэты гостиницы и гор уже отчетливо проступают на фоне наступающего утра. Немного поискав нужную точку съемки, я установил штатив и записал серию кадров для этого гипнотического таймлапса. Все действие на видео заняло всего пять минут. Именно с такой скоростью луна движется по небосводу. Она быстро скользнула к горизонту и скрылась за горами, успев подарить нам свою красоту в этот первый день лета", – отметил Доценко.
Вместе с тем он поделился фотографиями полнолуния.
"Поймал интересный ракурс – жемчужина в короне или алматинский Байтерек", – написал под публикацией в своем Telegram-канале Доценко.
Фолловеры фотографа остались в восторге от увиденного и поблагодарили его:
- "Ты – супер!"
- "Очень круто".
- "Фантастический ракурс".
- "Луна. Лето. Горы. Любовь".
- "Байтерек прям получился".
- "Ну, ракурс, конечно, огонь".
- "Точно, алматинский Байтерек".
- "Спасибо за классные фотки и видео".
- "Вы как волшебник! Дарите такие красивые кадры".
- "За музыку Linkin Park – One More Light отдельное спасибо".
- "Шикарная работа! Восхищение и благодарность вам, Дмитрий".
- "Красота! Спасибо за ваш профессионализм и любовь к Алматы".
- "Каждый раз восхищаюсь вашему мастерству. Спасибо вам за снимок такой прекрасный".
- "Красота, шедеврально. Ждем от вас снимок спящего месяца на короне гостиницы Казахстан или цирка".
- "Мастер объектива! Ну это же дар от природы! Спасибо вам за такие прекрасные моменты! Никто бы ни за что не сделал это в предрассветное время! Шедеврально!"
