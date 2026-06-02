Известный фотограф показал полнолуние над Алматы с фантастического ракурса

Завораживающее видео появилось на странице Доценко накануне, 1 июня 2026 года.

Также он рассказал, как ему удалось сделать такое красивое видео.

"На месте я был перед самым рассветом, в 03:30 утра. Это идеальное время: луна все еще ярко сияет на темном небе, а силуэты гостиницы и гор уже отчетливо проступают на фоне наступающего утра. Немного поискав нужную точку съемки, я установил штатив и записал серию кадров для этого гипнотического таймлапса. Все действие на видео заняло всего пять минут. Именно с такой скоростью луна движется по небосводу. Она быстро скользнула к горизонту и скрылась за горами, успев подарить нам свою красоту в этот первый день лета", – отметил Доценко.