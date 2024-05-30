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Киркоров нежно попрощался с Анастасией Заворотнюк

Киркоров нежно попрощался с Анастасией Заворотнюк, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 00:44 Фото: Instagram/fkirkorov
Российский эстрадный певец и композитор Филипп Киркоров 30 мая публично попрощался с умершей от онкологии актрисой Анастасией Заворотнюк, сообщает Zakon.kz.

Прощальный пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Наша прекрасная няня! Настя, ты вошла в каждый дом нашей страны. И сегодня каждый дом немного опустел без тебя. Все эпитеты по отношению к тебе были в превосходной степени. Красавица, талантливая актриса, заботливая мама, любящая и любимая жена. Наша лучшая няня. Спасибо тебе! Сегодня ты ушла. Но любовь к тебе останется еще надолго", – написал Киркоров.

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая 2024 года после тяжелой болезни. Актрисе было 53 года. С 2008 года Заворотнюк была замужем за фигуристом Петром Чернышёвым. В октябре 2018 года у пары родилась дочь Мила. Также у актрисы остались двое детей от предыдущего брака: дочь Анна и сын Майкл.

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