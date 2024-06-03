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Мошенники пытаются нажиться на смерти Анастасии Заворотнюк

Мошенники пытаются нажиться на смерти Анастасии Заворотнюк, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 13:57 Фото: Instagram/a_zavorotnyuk
У друзей и коллег актрисы Анастасии Заворотнюк вымогают деньги. Об этом заявил и предупредил представитель покойной Заворотнюк, сообщает Zakon.kz.

Заявление от семьи актрисы опубликовано на странице в Instagram.

Отмечено, что друзья и коллеги Заворотнюк получают сообщения якобы от членов семьи актрисы с просьбой поддержать их финансово.

"Внимание! Вот такие сообщения приходят друзьям и коллегам Насти. Никогда Пётр не делал и не сделает ничего подобного. Он также не зарегистрирован ни в одной соцсети. Пожалуйста, будьте бдительны! Не переводите никому денежные средства якобы в помощь семье", – говорится в обращении.

Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни.

Широкую известность актрисе принес сериал "Моя прекрасная няня", в который она попала по чистой случайности: ей просто позвонили и предложили роль в сериале, о котором она и понятия не имела.

22 сентября 2008 года Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышёва. В октябре 2018 года у пары родилась дочь Мила Чернышёва.

С середины августа 2019 года Анастасия прекратила участвовать в театральных постановках. 15 октября 2019 года близкое окружение актрисы заявило, что Заворотнюк проходит курс лечения. 14 мая 2020 года стало известно, что у Анастасии Заворотнюк обнаружена опухоль головного мозга.

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