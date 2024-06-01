Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Фото: Instagram/a_zavorotnyuk
Заслуженную артистку России Анастасию Заворотнюк 1 июня похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает Zakon.kz.
Как передает РИА Новости, ее похоронили рядом с народным артистом Вадимом Абдрашитовым.
"Место захоронения актрисы Анастасии Заворотнюк находится на Аллее деятелей искусств. Рядом покоятся народные артисты Нина Русланова, Николай Сличенко, Вадим Абдрашитов, актер Валентин Гафт и другие. Процессия проходила под живую музыку в исполнении струнных инструментов", – говорится в сообщении.
Прощание с Анастасией Заворотнюк, умершей в возрасте 53 лет после продолжительной болезни, завершилось в Покровском монастыре в Москве. Церемония продлилась три часа, проститься с актрисой пришли сотни людей:https://t.co/6RZu9H5tW6— ТАСС (@tass_agency) June 1, 2024
Видео: Александра Баландина/ТАСС pic.twitter.com/n4jj8EkcdM
Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая 2024 года после тяжелой болезни. Актрисе было 53 года. С 2008 года Заворотнюк была замужем за фигуристом Петром Чернышёвым. В октябре 2018 года у пары родилась дочь Мила. Также у актрисы остались двое детей от предыдущего брака: дочь Анна и сын Майкл.
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