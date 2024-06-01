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Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 18:15 Фото: Instagram/a_zavorotnyuk
Заслуженную артистку России Анастасию Заворотнюк 1 июня похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает Zakon.kz.

Как передает РИА Новости, ее похоронили рядом с народным артистом Вадимом Абдрашитовым.

"Место захоронения актрисы Анастасии Заворотнюк находится на Аллее деятелей искусств. Рядом покоятся народные артисты Нина Русланова, Николай Сличенко, Вадим Абдрашитов, актер Валентин Гафт и другие. Процессия проходила под живую музыку в исполнении струнных инструментов", – говорится в сообщении.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая 2024 года после тяжелой болезни. Актрисе было 53 года. С 2008 года Заворотнюк была замужем за фигуристом Петром Чернышёвым. В октябре 2018 года у пары родилась дочь Мила. Также у актрисы остались двое детей от предыдущего брака: дочь Анна и сын Майкл.

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