Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженную артистку России Анастасию Заворотнюк 1 июня похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает Zakon.kz.

Как передает РИА Новости, ее похоронили рядом с народным артистом Вадимом Абдрашитовым.

"Место захоронения актрисы Анастасии Заворотнюк находится на Аллее деятелей искусств. Рядом покоятся народные артисты Нина Русланова, Николай Сличенко, Вадим Абдрашитов, актер Валентин Гафт и другие. Процессия проходила под живую музыку в исполнении струнных инструментов", – говорится в сообщении.

Прощание с Анастасией Заворотнюк, умершей в возрасте 53 лет после продолжительной болезни, завершилось в Покровском монастыре в Москве. Церемония продлилась три часа, проститься с актрисой пришли сотни людей:https://t.co/6RZu9H5tW6



Видео: Александра Баландина/ТАСС pic.twitter.com/n4jj8EkcdM — ТАСС (@tass_agency) June 1, 2024

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая 2024 года после тяжелой болезни. Актрисе было 53 года. С 2008 года Заворотнюк была замужем за фигуристом Петром Чернышёвым. В октябре 2018 года у пары родилась дочь Мила. Также у актрисы остались двое детей от предыдущего брака: дочь Анна и сын Майкл.

