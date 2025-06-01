Навка рассказала о состоянии Чернышёва спустя год после смерти Заворотнюк

Год назад Анастасия Заворотнюк скончалась после пятилетней борьбы с агрессивной формой рака мозга. В первую годовщину со дня смерти близкие и друзья посетили могилу артистки на Троекуровском кладбище, сообщает Zakon.kz.

В их числе оказалась Татьяна Навка – близкая подруга Петра Чернышёва. Как рассказала фигуристка "Газете.ру", она не хочет особо говорить на эту тему. Она была рядом с семьей Заворотнюк, а сейчас, после смерти актрисы, поддерживает фигуриста.

Она лишь коротко рассказала о состоянии Чернышёва.

"Все нормально. Петя работает, он живет, у него есть дочка, жизнь продолжается. Он помнит, любит", – отметила Навка.

Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года, не дожив до своего 54-летия. О смертельном заболевании актрисы стало известно в 2019 году.

Последние часы жизни звезда "Моей прекрасной няни" провела в больнице в окружении своей семьи. Недавно родные актрисы опубликовали трогательный пост, напомнив всем, какой удивительной она была.