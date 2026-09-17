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Культура и шоу-бизнес

Двойника Дженнифер Лопес арестовали: фото женщины завирусилось в сети

Женщина, Дженифер Лопес, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 04:21 Фото: x/cinemaclt/ instagram/jlo
В американском штате Миннесота полицейские арестовали за кражу женщину похожую на известную актрису и певицу Дженнифер Лопес, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IBT, женщина украла из строительного магазина Runnings две упаковки аккумуляторов для электроинструментов стоимостью около 580 долларов (258 000 тенге).

После задержания ее поместили в тюрьму, где предъявили обвинение в тяжком правонарушении. Однако через несколько дней история получила неожиданную огласку.

Фотография 35-летней Сирены Энн Кваст из Сент-Клауда, сделанная при задержании, распространилась в социальных сетях. Пользователи обратили внимание на ее сходство с Дженнифер Лопес и начали шутить по этому поводу – от возможного родства со знаменитостью до предположений о том, что звезды тоже совершают проступки.

64-летний известный актер Джим Керри спровоцировал новую волну обсуждений в Сети после того, как записал видеопоздравление для своего друга, комика Джеффа Росса.

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Камила Салкымбаева
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