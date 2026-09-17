Двойника Дженнифер Лопес арестовали: фото женщины завирусилось в сети

В американском штате Миннесота полицейские арестовали за кражу женщину похожую на известную актрису и певицу Дженнифер Лопес, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IBT, женщина украла из строительного магазина Runnings две упаковки аккумуляторов для электроинструментов стоимостью около 580 долларов (258 000 тенге).

После задержания ее поместили в тюрьму, где предъявили обвинение в тяжком правонарушении. Однако через несколько дней история получила неожиданную огласку.

🗞️ | Essa é a Cyrena Anne Quast, de 35 anos, que foi presa em 30 de agosto, acusada de furtar uma loja em Minnesota. Desde então, sua foto de fichamento policial tem gerado comparações com a cantora Jennifer Lopez. https://t.co/EJsYmg8Gc9 — Cinema CLT 👷🏻 (@cinemaclt) September 17, 2026

Фотография 35-летней Сирены Энн Кваст из Сент-Клауда, сделанная при задержании, распространилась в социальных сетях. Пользователи обратили внимание на ее сходство с Дженнифер Лопес и начали шутить по этому поводу – от возможного родства со знаменитостью до предположений о том, что звезды тоже совершают проступки.

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