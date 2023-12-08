Хейтеры накинулись на дочь Джигана и Самойловой

Российская модель, бизнесвумен и популярный блогер Оксана Самойлова сегодня, 8 декабря 2023 года, поделилась радостной новостью – их с Джиганом старшая дочь Ариела выпустила первый трек. Но хейтеры не оценили творчество наследницы звездной пары, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-Stories бизнесвумен сообщила, что сегодня – волнительный день.

"Вышел первый трек Ари. Вы, наверное, представляете, как волнуется мамское сердце. Я за себя так не переживаю никогда, как сегодня за дочку. И я очень попрошу вашей поддержки... Если понравится, сохраните себе в плейлисты", – написала Оксана Самойлова, обращаясь к своим фанатам.

Фото: Instagram/samoylovaoxana

Затем блогер поделилась коротким видео, где ее наследница исполняет свой первый трек.

"Лети, моя птичка, с премьерой тебя и с первым треком: Ари "К мечте"... P. S. И не забывайте, что это ребенок и что это ее первый в жизни трек. Не обижайте ее, пожалуйста", – отметила Самойлова под публикацией.

Но не все фолловеры поддержали старшую дочь Джигана и Оксаны. Некоторые даже накинулись с обвинениями:

"Голос-то не ее".

"Инстасамка на минималках".

"Совершенно не ее! Артистичности ноль!"

"Я так понимаю, плохие комментарии сразу удаляют".

"Не хочется критиковать, очень хорошая девочка. Но нужно еще работать и работать".

"Молодец, конечно! Но что с лицом? Где живая мимика, эмоции? Пустой, безразличный взгляд!"

"Честно – от Джигана ожидала чего-то более оригинального. Такое никакое. И мне кажется, что у них в актрисы/певицы это Лея, а не Ари. Очень уж она стеснительная, и как-то неловко становится за нее, когда смотрю на это".

Но преданная армия звездного семейства встала на защиту своих кумиров и закидала комплиментами Ариелу:

"Умничка".

"Красотка маленькая".

"Они с Леей больше похожи стали! И она, оказывается, тоже шепелявит так же".

"Я сначала не поняла, кто это в моей ленте! Какая же она взрослая уже, офигеть!"

"Ари – умничка. Приятный голос, текст без грязи, добрый, бит качает! Для первого трека – просто огонь".

"Умничка! Чем раньше начнет, тем больших высот добьется! Главное – вера в себя и поддержка близких!"

"Ари – умница. Зашла, послушала полную песню. А те, кто пишет гадости, сначала покажите, что умеете сами или что умеют ваши дети".

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