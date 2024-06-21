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Жена Джигана сделала неожиданное заявление касательно старшей дочери

Жена Джигана сделала неожиданное заявление касательно старшей дочери, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 19:42 Фото: Instagram/samoylovaoxana
Известный российский блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова сегодня, 21 июня 2024 года, презентовала новую песню старшей дочери Ариелы и сделала неожиданное заявление, сообщает Zakon.kz.

Отрывком новой композиции 12-летней наследницы, которая называется "Касабланка", супруга рэпера Джигана поделилась в Instagram.

"Новый и последний трек Ари. Она сказала, что больше не хочет быть артистом, выступать… Этот трек был уже написан, и мы решили его выпустить", – неожиданно заявила Оксана Самойлова.

При этом родительница отметила, что дочь будет продолжать петь, но уже для себя.

"Я все думала, как это произошло… Она так горела всем этим… И я предполагаю, что это из-за хейта… Она, конечно, не признается в этом, но я понимаю, как сложно ребенку фильтровать и отсоединять от себя то, что пишут другие люди… Нам, взрослым, порой сложно справиться с волнами агрессии в свой адрес. Она не смогла справиться, и мне очень жаль, потому что у нее прекрасный голос и она продвигается в вокале огромными шагами с каждым годом", – подчеркнула Оксана Самойлова.

Также она обратилась к аудитории с призывом.

"Единственное, что я хочу сказать, – просто будьте добрее, особенно – когда пишете о детях… Просто на секунду представьте, что это адресовано вашему ребенку", – заключила Оксана Самойлова.

Злопыхатели сразу отреагировали на публикацию блогера:

  • "Молодец, Ари, что осознала, что петь – это не твое".
  • "Не пробовали записать песню со смыслом, а не эту чушь с набором слов?"
  • "Родители должны быть объективны к своему ребенку, а не выставлять его на посмешище! Ну что за песни она поет? Ее образ – это же ужас".

Но фанаты семейства пристыдили хейтеров, а также пожелали Ариеле идти вперед и успехов:

  • "Самое страшное, что хейт исходил от взрослых людей, испанский стыд просто".
  • "Ари, девочка, у тебя все получится. Иди всегда вперед! Учись у мамы не слушать мнения посторонних тебе людей".
  • "Мне нравится, как Оксана поддерживает своего ребенка, а люди действительно злые, даже взрослому иногда сложно отсеивать негатив со стороны других людей, ребенку тем более. Успехов, Ари".

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3 июня 2024 года Оксана Самойлова опубликовала семейные фотографии, но ее подписчики вместо восторженных комментариев раскритиковали внешность старшей дочери Ариеллы.

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