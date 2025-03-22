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Мир

В России назвали организаторов теракта в "Крокус Сити Холле"

&quot;Крокус Сити Холл&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 17:34 Фото: wikimedia
В Следственном комитете России в день годовщины теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" рассказали, кто был его главным организатором, сообщает Zakon.kz.

По мнению следкома РФ, спланировали и организовали теракт спецслужбы "недружественного государства" для дестабилизации ситуации в России. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, пишет РИА Новости.

"На основании собранных доказательств следствие пришло к выводу, что террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России. Для его совершения привлечены члены международной террористической организации", – сказала она.

Петренко отметила, что непосредственной организацией теракта занимались шесть граждан Средней Азии, часть из которых проходят в деле под псевдонимами. Злоумышленники находятся за рубежом, из-за чего их заочно арестовали и объявили в розыск.

"Указанные лица завербовали четверых исполнителей нападения – Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду – и организовали их обучение за границей", – рассказала представитель следкома.

Она добавила, что следствие завершило расследование против 19 обвиняемых. Сейчас они знакомятся с материалами, после чего дело передадут в суд.

Еще несколько фигурантов объявили в розыск.

"В зависимости от роли в совершении преступлений привлечены к уголовной ответственности лица, которые помогали исполнителям в найме жилья, обеспечивали их транспортом, оружием, а также финансировали террористическую деятельность. Следствием детально восстановлена хронология действий соучастников в процессе подготовки к преступлению, в момент нападения на посетителей концертного зала, при попытке скрыться, вплоть до задержания сотрудниками правоохранительных органов", – уточнила представитель СК.

Трагедия случилась 22 марта 2024 года, когда в партер концертного зала ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. В результате нападения погибли 145 человек.

К июню 2024 года потерпевшими по делу признали более 1,7 тыс. человек.

В январе 2025 года Генеральная прокуратура Стамбула потребовала от 7,5 до 15 лет заключения для иностранцев, связанных с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле".

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Андрей Дюсупов
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