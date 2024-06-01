Теракт в "Крокус Сити Холле": потерпевшими признали более 1,7 тыс. человек

По делу о теракте в подмосковном"Крокус Сити Холле" признаны потерпевшими более 1700 человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в постановлении Басманного районного суда Москвы о продлении ареста четырем фигурантам дела — Аминчону, Диловару и Исроилу Исломовым, а также Алишеру Касимову. Следствие считает, что они содействовали предполагаемым непосредственным участникам теракта.

Отмечается, что по делу допрошено более 800 свидетелей. Обвиняемыми проходят 20 человек, из которых 18 находятся под стражей, а двое — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Все они неоднократно допрашивались по обстоятельствам инкриминируемого преступления, говорится в постановлении суда.

22 марта 2024 года в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". В результате нападения погибли 145 человек.

