Павел Воля заявил, что его "прорвало"
Фото: Instagram/pavelvolyaofficial
45-летний российский ведущий Павел Воля решил поделиться новостью с подписчиками. Он заявил, что выпустил новый трек под названием "Реки", сообщает Zakon.kz.
Обращение к слушателям артист опубликовал 7 июня 2024 года на странице в Instagram.
В подписи к видео Воля уточнил, что эта песня посвящается всем влюбленным.
"Ею можно поделиться со своими любимыми. По-моему, получился хороший летний трек. Но это уже судить вам. Несмотря на то, что 8 лет ничего не выпускал, меня будто "прорвало". В ближайшее время снова порадую песнями".Павел Воля
В заключении он призвал всех любить и верить в хорошее:
"Всех обнимаю!"
Примечательно, что комментаторы поддержали юмориста:
- Очень хороший трек.
- Паша, ай да молодец.
- Прослушала уже миллион раз.
- Но голос прям не узнать. Если бы я не знала, что это песня Павла, никогда бы не подумала, что это он ее поет.
- Зашло.
- Павел – талантище! Не перестает удивлять и восхищать! Молодец! Только вперед!
Стоит отметить, что песня "Реки" не дебютная для шоумена. Ранее он уже ыпустил альбомы "Respect и Уважуха", "Новое" и "Мысли и музыка". Также является автором нескольких песен, исполняемых DJ Smash.
7 мая 2024 года Ляйсан Утяшева и Павел Воля трогательно поздравили дочь Софию с девятилетием.
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