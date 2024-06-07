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Павел Воля заявил, что его "прорвало"

Павел Воля заявил, что его &quot;прорвало&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 16:47 Фото: Instagram/pavelvolyaofficial
45-летний российский ведущий Павел Воля решил поделиться новостью с подписчиками. Он заявил, что выпустил новый трек под названием "Реки", сообщает Zakon.kz.

Обращение к слушателям артист опубликовал 7 июня 2024 года на странице в Instagram.

В подписи к видео Воля уточнил, что эта песня посвящается всем влюбленным.

"Ею можно поделиться со своими любимыми. По-моему, получился хороший летний трек. Но это уже судить вам. Несмотря на то, что 8 лет ничего не выпускал, меня будто "прорвало". В ближайшее время снова порадую песнями".Павел Воля

В заключении он призвал всех любить и верить в хорошее:

"Всех обнимаю!"

Примечательно, что комментаторы поддержали юмориста:

  • Очень хороший трек.
  • Паша, ай да молодец.
  • Прослушала уже миллион раз.
  • Но голос прям не узнать. Если бы я не знала, что это песня Павла, никогда бы не подумала, что это он ее поет.
  • Зашло.
  • Павел – талантище! Не перестает удивлять и восхищать! Молодец! Только вперед!

Стоит отметить, что песня "Реки" не дебютная для шоумена. Ранее он уже ыпустил альбомы "Respect и Уважуха", "Новое" и "Мысли и музыка". Также является автором нескольких песен, исполняемых DJ Smash.

7 мая 2024 года Ляйсан Утяшева и Павел Воля трогательно поздравили дочь Софию с девятилетием.

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