Павел Воля заявил, что его "прорвало"

45-летний российский ведущий Павел Воля решил поделиться новостью с подписчиками. Он заявил, что выпустил новый трек под названием "Реки", сообщает Zakon.kz.

Обращение к слушателям артист опубликовал 7 июня 2024 года на странице в Instagram.

В подписи к видео Воля уточнил, что эта песня посвящается всем влюбленным.

"Ею можно поделиться со своими любимыми. По-моему, получился хороший летний трек. Но это уже судить вам. Несмотря на то, что 8 лет ничего не выпускал, меня будто "прорвало". В ближайшее время снова порадую песнями". Павел Воля

В заключении он призвал всех любить и верить в хорошее:

"Всех обнимаю!"

Примечательно, что комментаторы поддержали юмориста:

Очень хороший трек.

Паша, ай да молодец.

Прослушала уже миллион раз.

Но голос прям не узнать. Если бы я не знала, что это песня Павла, никогда бы не подумала, что это он ее поет.

Зашло.

Павел – талантище! Не перестает удивлять и восхищать! Молодец! Только вперед!

Стоит отметить, что песня "Реки" не дебютная для шоумена. Ранее он уже ыпустил альбомы "Respect и Уважуха", "Новое" и "Мысли и музыка". Также является автором нескольких песен, исполняемых DJ Smash.

7 мая 2024 года Ляйсан Утяшева и Павел Воля трогательно поздравили дочь Софию с девятилетием.